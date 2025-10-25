Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Φθινοπωρινές αναγνώσεις για μικρούς και μεγάλους

Από το Halloween στην ιστορική μνήμη της 28ης Οκτωβρίου

Το φθινόπωρο είναι εποχή που μυρίζει χαρτί και ιστορίες. Οι πρώτες βροχές, οι απογευματινοί καφέδες και τα φώτα των σπιτιών που ανάβουν νωρίτερα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να ανοίξουν ένα βιβλίο και να χαθούν μέσα στις σελίδες του. Είναι η εποχή που η φαντασία ανθίζει ξανά, που η μαγεία και το μυστήριο δένουν με τις αναμνήσεις και την Ιστορία. Από τις παιχνιδιάρικες και σκοτεινές ιστορίες του Halloween έως τα βιβλία που ζωντανεύουν τη μνήμη της 28ης Οκτωβρίου, οι φθινοπωρινές προτάσεις που ακολουθούν υπόσχονται να ταξιδέψουν, να συγκινήσουν και να εμπνεύσουν.

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Halloween: Φαντασία, τρόμος και χιούμορ για όλες τις ηλικίες

«Κέβιν ο Βρικόλακας: Ένα πολύ μυστηριώδες τέρας» – Matt Brown (Εκδόσεις Πατάκη)

Ο Κέβιν Αουρέλιους μοιάζει με κάθε δεκάχρονο αγόρι, αν εξαιρέσουμε τους κυνόδοντες και την απουσία σκιάς. Ζώντας στο περιπλανώμενο τσίρκο της οικογένειάς του, νιώθει μόνος και διαφορετικός, αδυνατώντας να μεταμορφωθεί σε νυχτερίδα ή να σταθεί στην πλάτη ενός δράκου. Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει τη Σούζι, ένα κορίτσι παγιδευμένο σε έναν κόσμο χωρίς χαρά, υπό τον φόβο ενός δράκου που κάποτε κατέστρεψε την πόλη τους. Η φιλία τους θα δοκιμαστεί όταν το τέρας ξυπνήσει και ο Κέβιν θα πρέπει να βρει το θάρρος να σώσει τη φίλη του και να αλλάξει τη μοίρα τους.

Με ατμόσφαιρα που θυμίζει RoaldDahl και την οικογένεια Addams, το βιβλίο ανατρέπει τα στερεότυπα γύρω από το «διαφορετικό» και φωτίζει την αξία της φιλίας και της αποδοχής. Τα τέρατα γίνονται πιο ανθρώπινα από τους ίδιους τους ανθρώπους, ενώ η γοτθική εικονογράφηση της FlaviaSorrentino απογειώνει την εμπειρία της ανάγνωσης. Μια περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, δράση και τρυφερότητα, ιδανική για παιδιά από 7 ετών και άνω.

«Χάλοουιν» – SamTaplin (Εκδόσεις Πατάκη)

Για τους μικρότερους αναγνώστες, αυτό το βιβλίο είναι η ιδανική εισαγωγή στο πνεύμα του Halloween. Με περισσότερα από 250 αυτοκόλλητα, τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν στοιχειωμένα σπίτια, εργαστήρια μαγισσών, χωράφια με κολοκύθες και πάρτι τεράτων, αναπτύσσοντας παράλληλα τη φαντασία, τη λεπτή κινητικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Το βιβλίο προσφέρει έναν χαρούμενο και ασφαλή τρόπο γνωριμίας με τα σύμβολα και τις μορφές του Halloween. Ιδανικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που φέρνει κοντά γονείς και παιδιά μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία.

«Η μάγισσα Ερμίνα» – AnLeysen (Εκδόσεις Διόπτρα)

Κάθε βράδυ, λίγο πριν αποκοιμηθεί, η Ερμίνα αφήνει τη φαντασία της να την ταξιδέψει σε έναν κόσμο μαγείας. Το δωμάτιό της μεταμορφώνεται σε κάστρο γεμάτο ραβδιά, τσουκάλια και ιπτάμενα σκουπόξυλα. Απόψε, είναι μάγισσα! Η ιστορία συνοδεύεται από μουσικά αποσπάσματα του Τσαϊκόφσκι, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει αφήγηση και μουσική.

Το βιβλίο αποτελεί ύμνο στην παιδική φαντασία και στη δύναμη της δημιουργικότητας. Με υπέροχη εικονογράφηση και τρυφερή αφήγηση, είναι ιδανικό για παιδιά 4+ και προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για κοινές στιγμές ανάγνωσης και μουσικής.

«Κλασικές ιστορίες τρόμου» – AlteaVilla (Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη)

Δέκα ιστορίες-σταθμοί φέρνουν τους μικρούς αναγνώστες σε επαφή με τους πιο εμβληματικούς ήρωες της λογοτεχνίας τρόμου: τον Δράκουλα, τον Φρανκενστάιν, τον Δρ. Τζέκιλ και τον κύριο Χάιντ. Στοιχειωμένα σπίτια, πειρατές-φαντάσματα και σκοτεινά μυστικά ξετυλίγονται μέσα σε ένα βιβλίο γεμάτο σασπένς και ατμόσφαιρα.

Χωρίς βίαιες λεπτομέρειες, οι ιστορίες εστιάζουν στην ένταση και το μυστήριο, αποτελώντας μια ιδανική πρώτη γνωριμία με το είδος για παιδιά 7 με 10 ετών. Είναι ένα βιβλίο που διδάσκει ότι ο φόβος δεν είναι πάντα εχθρός μπορεί να γίνει και εργαλείο κατανόησης και περιέργειας.

«Το καφέ PumpkinSpice» ΛόριΓκίλμορ (Εκδόσεις Ψυχογιός)

Η ρομαντική πλευρά του φθινοπώρου ζωντανεύει μέσα από την ιστορία της Τζίνι, η οποία εγκαταλείπει τη ρουτίνα της και ανοίγει το δικό της καφέ στη μικρή πόλη ΝτριμΧάρμπορ. Εκεί γνωρίζει τον Λόγκαν, έναν στρυφνό αλλά γοητευτικό αγρότη που προσπαθεί να αντισταθεί στη γοητεία της. Η σχέση τους εξελίσσεται σταδιακά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα τη σειρά «GilmoreGirls».

Με αρώματα κανέλας και μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα, το βιβλίο μιλά για νέες αρχές, αγάπη και την ομορφιά της καθημερινότητας. Είναι ένα feel-good ανάγνωσμα που ταιριάζει απόλυτα στις φθινοπωρινές βραδιές.

«Το σάντουιτς του τρόμου» Ευγένιος Τριβιζάς (Φρουτοπία #5, Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη)

Η διαχρονική «Φρουτοπία» επιστρέφει με μια συλλεκτική έκδοση γεμάτη χιούμορ και ευρηματικότητα. Ο Αιμίλιος το μήλο, η Φρουφρού η φράουλα και οι υπόλοιποι χαρακτήρες ζουν απίθανες περιπέτειες σε έναν κόσμο όπου τα λαχανικά μιλούν και οι ιστορίες αποκτούν απρόσμενο βάθος.

Με χιούμορ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και έξυπνες κοινωνικές αιχμές, ο Τριβιζάς δημιουργεί ένα σύμπαν που διδάσκει χωρίς να γίνεται διδακτικό. Η «Φρουτοπία» συνεχίζει να συναρπάζει, αποδεικνύοντας ότι η καλή παιδική λογοτεχνία είναι διαχρονική.

«Το κουδούνι του τρόμου» Ευγένιος Τριβιζάς (Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)



Ένα κουδούνι που χτυπά απρόσμενα και προκαλεί μια σειρά γεγονότων είναι η αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης μυστήριο και χιούμορ. Με τον γνώριμο τρόπο του, ο Τριβιζάς προσφέρει ένα μυθιστόρημα για παιδιά 10+ που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία σελίδα.

Η ιστορία συνδυάζει στοιχεία τρόμου με κοινωνική παρατήρηση, δείχνοντας πώς ένα απλό γεγονός μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητα. Είναι μια ανάγνωση που ισορροπεί ανάμεσα στην περιπέτεια και την σκέψη.

28η Οκτωβρίου: Μνήμη, ιστορία και αξίες

«Η μωβ ομπρέλα» Άλκη Ζέη (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Λίγο πριν τον πόλεμο του 1940, η μικρή Ελευθερία ζει στο Μαρούσι, απορρίπτει τα στερεότυπα της εποχής και ονειρεύεται έναν πιο δίκαιο κόσμο. Μαζί με τους φίλους της και τον Μπενουά, τον ανιψιό του Γάλλου γείτονα, δημιουργούν ιστορίες και ζουν την παιδική τους καθημερινότητα με φαντασία και αθωότητα.

Η Άλκη Ζέη αποτυπώνει με μοναδική ευαισθησία την προπολεμική Ελλάδα μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Η «μωβ ομπρέλα» γίνεται σύμβολο ελπίδας και δύναμης, θυμίζοντάς μας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές, τα παιδιά έχουν τη δύναμη να ονειρεύονται και να αλλάζουν τον κόσμο.

«Το Έπος του ’40» Φίλιππος Μανδηλαράς (Εκδόσεις Παπαδόπουλος)

Με απλά και χαριτωμένα στιχάκια, ο Φίλιππος Μανδηλαράς αφηγείται τις περιπέτειες και τα κατορθώματα των Ελλήνων στα βουνά της Αλβανίας. Η ρίμα κάνει την Ιστορία προσιτή και ευχάριστη ακόμη και στους μικρότερους αναγνώστες, βοηθώντας τους να θυμούνται εύκολα τα γεγονότα.

Το βιβλίο μεταδίδει αξίες όπως η γενναιότητα, η αφοσίωση και η αγάπη για την πατρίδα με τρόπο κατανοητό και συγκινητικό. Είναι ιδανικό για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να μυήσουν τα παιδιά στην Ιστορία χωρίς διδακτισμό.

«Τα ξύλινα σπαθιά» Παντελής Καλιότσος (Εκδόσεις Πατάκης)

Ο πόλεμος είναι αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών, αλλά ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αποφασίζει να δείξει στους φίλους του ότι κανένας πόλεμος – ούτε καν αυτός που παίζεται με ξύλινα σπαθιά δεν είναι καλός. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ξεκινά μια βαθιά συζήτηση για την ειρήνη και τη σημασία της.

Το κλασικό έργο του Παντελή Καλιότσου μιλά με ευαισθησία για την αξία της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Είναι ένα βιβλίο που παραμένει επίκαιρο, διδάσκοντας ότι τα παιχνίδια του πολέμου δεν πρέπει ποτέ να γίνονται πραγματικότητα.

Από την παιχνιδιάρικη αγωνία του Halloween μέχρι τη συγκίνηση της 28ης Οκτωβρίου, τα βιβλία αυτά αποτελούν υπέροχες επιλογές για το φθινόπωρο. Καθένα τους ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο της φαντασίας, της γνώσης και των αξιών, προσφέροντας στους αναγνώστες ευκαιρίες για απόδραση, σκέψη και διάλογο. Είναι ιστορίες που δεν σταματούν στις σελίδες τους συνεχίζουν να ζουν μέσα μας, να μας προβληματίζουν, να μας ψυχαγωγούν και να μας εμπνέουν.

Καλές φθινοπωρινές αναγνώσεις!

Για τις ανάγκες της συγγραφής του άρθρου, επισκεφτήκαμε το βιβλιοπωλείο Nakas Book House στο εμπορικό κέντρο Fashion City στη Λάρισα.