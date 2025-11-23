Νέα θεατρική παραγωγή της e-trikala στον Μύλο των Ξωτικών

Ο Μύλος των Ξωτικών παρουσιάζει φέτος μια ολοκαίνουρια, μαγική Χριστουγεννιάτικη παράσταση για όλη την οικογένεια με τίτλο «Τα Χριστούγεννα του Τουμπαστέρη» σε σκηνοθεσία της Γωγώς Κατσιανάκου.

Περίληψη παράστασης

Ο Τουμπαστέρης – ένα μικρό , ζωηρό και λαμπερό αστεράκι – έχει αιχμαλωτιστεί από τη μάγισσα Ξυδού και βρίσκεται φυλακισμένος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βασίλισσας Φισφιρίκας. Με τόλμη και εξυπνάδα καταφέρνει να δραπετεύσει, ξεκινώντας ένα συναρπαστικό ταξίδι για να ενωθεί ξανά με την αστεροοικογένειά του στον ουρανό.

Στη διαδρομή συναντά μια σειρά από αξέχαστους χαρακτήρες: τον Πάρλα, τον Λιχούδη, τον Χρυσοδάκτυλο, τον Κυρ. Φραντζόλη με τον Κυρ. Καρβέλη και τον πανούργο αλλά συμπαθή κατάσκοπο Λουκουμά. Ο καθένας τους βάζει το δικό του λιθαράκι σε μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, περιπέτεια, μουσική και τρυφερότητα.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, ο Τουμπαστέρης ανακαλύπτει τη δύναμη της ομαδικότητας, της ενσυναίσθησης, της καλοσύνης και της συνεργασίας – αξίες πού φωτίζουν αληθινά το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία : Γωγώ Κατσιανάκου

Σκηνικά : Reuben Vitas

Μουσική επιμέλεια/Κίνηση: Γωγώ Κατσιανάκου

Παραγωγή: e-trikala

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Σταυρούλα Ζάμπρα

Βίκυ Ιακωβάκη

Λιάνα Γιαννούλη

Δημήτρης Καρέγλης

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Σάββατο 29/11: 17:00

Σάββατο 6/12: 17:30

Κυριακή 7/12: 10:30

Τρίτη 23/12: 12:00

Τετάρτη 24/12: 12:00

Πέμπτη 25/12: 12:00

Παρασκευή 26/12: 12:00

Σάββατο 27/12: 12:30

Η παράσταση πραγματοποιείται στον Μύλο των Ξωτικών, σε παραγωγή της e-trikala ΑΕ, προσφέροντας στο κοινό μια ζεστή, χαρούμενη και βαθιά ανθρώπινη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

