Μια εβδομάδα προβολών με επιλεγμένα και βραβευμένα ντοκιμαντέρ στα Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα καλωσορίζουν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με μία εβδομάδα προβολών με επιλεγμένα και βραβευμένα ντοκιμαντέρ από το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει τις προβολές στον χώρο του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων (Μύλος Ματσόπουλου) από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026. Ωρα έναρξης στις 21.30 με ελεύθερη είσοδο.

Η εβδομάδα προβολών διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων και τον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με τη συνεργασία της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ.

Ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού προγράμματος της 28ης διοργάνωσης παρουσιάζεται στα Τρίκαλα, ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση και μεταφέροντας το κλίμα της μεγάλης γιορτής του ντοκιμαντέρ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών είναι το ακόλουθο:

Dear Future Πέμπτη 23/4, ώρα 21.30

της Χριστιάννας Χειραναγνωστάκη

Χρυσός Αλέξανδρος Διεθνούς Διαγωνιστικού Film Forward

Ιστορίες Ενός Ψέματος Παρασκευή 24/4, ώρα 21.30

της Όλιας Βερροιοπούλου

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος

Γεννημένος Δύο Φορές Κυριακή 26/4, ώρα 21.30

του Στέλιου Κούλογλου

Ειδικό βραβείο επιτροπής νεότητας φοιτητών Παν/μιου Θεσ/νίκης

EXILE(S) Δευτέρα 27/4, ώρα 21.30

του Γιώργου Ηλιόπουλου

Ειδική Μνεία του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ “HUMAN RIGHTS IN MOTION” / Βραβείο FIPRESCI – Καλύτερη Ελληνική Ταινία των τριών Διαγωνιστικών τμημάτων / Βραβείο της ΕΡΤ για ελληνική ταινία

Where Shadows Rest Τρίτη 28/4, ώρα 21.30

της Μαριάννας Οικονόμου,

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών της Θεσσαλονίκης

Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί Τετάρτη 29/4, ώρα 21.30

του Αντώνη Κόκκινου

Το Σάββατο 25 Απριλίου δε θα προβληθεί ταινία

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

FIPRESCI, βραβείο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EXILE(S), Ιστορίες Ενός Νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου

H Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρo της κινηματογραφικής κριτικής Ρουτζέρο Κάλιτς (Τουρκία) Νταλάσης Στέφανος (Ελλάδα) Στέφανι Ντίκμαν (Γερμανία), απένειμε στην καλύτερη ελληνική ταινία των τριών διαγωνιστικών τμημάτων του Φεστιβάλ.

EXILE(S) του Γιώργου Ηλιόπουλου

Το Σκεπτικό της βράβευσης: «Μια οξυδερκής ανάλυση μιας εξαιρετικά πολύπλοκης πραγματικότητας. Μια προσέγγιση λεπτών αποχρώσεων σε μια σκληρή ιστορία και ένα ζοφερό παρόν. Ένα αντικειμενικό και πολυπρισματικό βλέμμα στις τραγωδίες του παρελθόντος και στην παροδικότητα του σήμερα. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ηλιόπουλος επιτυγχάνει να μας μεταδώσει την κατάρα που βαραίνει ένα νησί του Αιγαίου μέσα από την καταγραφή των ταπεινών μαρτυριών των κατοίκων του. Αποφεύγοντας με προσοχή τις βιαστικές κρίσεις και αποκαλύπτοντας αργά αλλά σταθερά ένα μακρύ ιστορικό βίας, αδικιών και καταστροφής, ο νεαρός σκηνοθέτης εκθέτει τη βαθιά θλίψη ενός αλλοτινά χαρούμενου και εύρωστου περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος καταδεικνύει για μια ακόμη φορά πώς η απροθυμία των πολιτικών αρχών να σεβαστούν μια διεθνή συνθήκη μεταμορφώνει τόσο τον ντόπιο πληθυσμό όσο και τους νεοφερμένους σε ομήρους ενός δυσοίωνου και αδέξιου πειράματος κοινωνικής μηχανικής».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ FILMFORWARD ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Dear Future, Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

Σκεπτικό: Για τη συστηματική διερεύνηση των αρχείων ως δυτικών αποικιακών δομών και τη μορφολογική σύνδεση αποσπασμάτων στη σημερινή στιγμή της υπεροπτικοποίησης.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΚΟΜΕΔ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΙΔΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:Ολια Βερροιοπούλου, Ιστορίες Ενός Ψέματος

Σκεπτικό: Για την προσωπική και θαρραλέα κινηματογραφική προσέγγιση που έρχεται αντιμέτωπη με τη συνεχή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, στη ζωή και τον θάνατο. Για την υπενθύμιση ότι μπορεί να μην έχουμε πάντα την απάντηση αλλά το σινεμά είναι ερώτηση, το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη απονέμεται στην Όλια Βερροιοπούλου για το Ιστορίες ενός Ψέματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ:Where Shadows Rest, Μαριάννα Οικονόμου

Σκεπτικό: Η σκηνοθεσία σε συνδυασμό με τη φωτογραφία της ταινίας εστιάζουν στη μυθολογική υπόσταση της Ελευσίνας και στα μυστηριώδη ναυάγια που κρύβονται στα σκοτάδια του βυθού της. Αφηγηματικά, καθώς ακολουθούμε τη διοργάνωση της τελετής έναρξης της «Έλευσις 2023», το μυστήριο επεκτείνεται σταδιακά και στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, θέτοντας ευθέως ερωτήματα για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τη μυθολογία και το παρελθόν του.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Γεννημένος δύο Φορές, Στέλιος Κούλογλου

Σκεπτικό:Σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται υπό αμφισβήτηση και παραβιάζονται συστηματικά, η ταινία αποκαλύπτει τη διαγενεακή ενοχή και τον ανείπωτο πόνο που προκάλεσε το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ακολουθώντας τη συγκλονιστική εμπειρία ενός επιζώντος, η ταινία αναδεικνύει τη δύναμη του θάρρους καθώς και της συγχώρεσης, όταν η μεταμέλεια είναι αληθινή.

Από το γραφείο Τύπου