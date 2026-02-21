Με νέα τραγούδια στο youtube, τα 50χρονα της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων

Με δύο νέα τραγούδια η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων εισέρχεται στο 50οέτος λειτουργίας της. Από το 1976, όταν ιδρύθηκε, προσφέρει στον πολιτισμό των Τρικάλων, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Πλέον λειτουργεί ως βραχίονας του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη μουσική δημιουργία, προσφορά και καλλιτεχνική συνέπεια.

Με αφορμή τα 50 χρόνια προσφοράς, η Δημοτική Χορωδία Δωματίου «Voci Intonate» και η Παιδική – Εφηβική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων ηχογράφησαν δύο νέα τραγούδια, τα οποία βρίσκονται στο κανάλι της Χορωδίας, στο Youtube. Αυτά τα τραγούδια συμπληρώνουν παλιότερες ηχογραφήσεις, δίνοντας μια γεύση της δουλειάς που γίνεται.

Τα τραγούδια είναι:

Ο αμαξάς ( Καροτσέρη ) Μουσική Μάνου Χατζιδάκι Στίχοι Αλέκου Σακελλάριου https://www.youtube.com/watch?v=0Jj8u6IcCA8

Στράτα τη στράτα Νίκου Γκάτσου Μίκη Θεοδωράκη από την Πολιτεία Β 1964 https://www.youtube.com/watch?v=ePLg9_fFrDM

Άγιε μου Γιώργη Σκυριανέ

https://www.youtube.com/watch?v=ka-fdo-NLjE

Ήταν πέντε ήταν έξι Άλμπουμ: Μικρές πολιτείες 1974 Συνθέτης: Κουγιουμτζής Σταύρος

https://www.youtube.com/watch?v=lMXDEzuKuZA

Μες του Αιγαίου

https://www.youtube.com/watch?v=OgO3RP20brQ

Αποχαιρετισμός (Η Θάλασσα) Εκδοχή του Κώστα Μουντάκη

2025: με τους ίδιους πρωτεργάτες αλλά με την παρθενική συμμετοχή των παιδιών της Παιδικής – Εφηβικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου, η VOCI ηχογράφησε 2 τραγούδια:

Δημοτική Χορωδία Δωματίου «Voci Intonate»

Το γράμμα Στίχοι-Μουσική Θωμά Μπακαλάκου

https://www.youtube.com/watch?v=KHzBRXFcdAY

Παιδική – Εφηβική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων

«Στο σχολείο»

Μουσική: Θανάσης Κατεργάρης Στίχοι: Γιώργος Διαμαντόπουλος

Η Χορωδία

Πρόκειται για μικτή a capella χορωδία, με μακρά και πλούσια δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες χορωδιακές συναντήσεις, φεστιβάλ και διεθνείς διαγωνισμούς, αναδεικνύοντας την πόλη των Τρικάλων στον παγκόσμιο χορωδιακό χάρτη.

Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό συντελεστή της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής, έχοντας διοργανώσει έντεκα Πανελλήνιες Χορωδιακές Συναντήσεις στα Τρίκαλα, και δώδεκα Χριστουγεννιάτικες Συναντήσεις στο «Μύλο των Ξωτικών», φιλοξενώντας κάθε χρόνο φιλοξενεί από 800 χορωδούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Το ρεπερτόριό της είναι ευρύ και ποικιλόμορφο, καλύπτοντας όλες τις μουσικές εποχές και είδη: από μοτέτα της Αναγέννησης και έργα κλασικών συνθετών, μέχρι ελληνικά δημοτικά και λαϊκά τραγούδια, σύγχρονες συνθέσεις και εκκλησιαστική μουσική. Αυτό το πλούσιο φάσμα την καθιστά ευέλικτη, καλλιτεχνικά ώριμη και ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό.

Η Δημοτική Χορωδία είναι ενεργό μέλος σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς χορωδιακούς οργανισμούς όπως η «Στέγη Χορωδιών», η «Ένωση Χορωδιών Ελλάδος», η «Musica Mundi Interkultur Foundation» και η «International Federation for Choral Music». Καλλιτεχνική διευθύντρια της χορωδίας είναι η μαέστρος Ελένη Ζιάκα, η οποία έχει υπό την εποπτεία της και τις Παιδικές-Εφηβικές Χορωδίες καθώς και τη Δημοτική Χορωδία Δωματίου «Αρμονικές Φωνές – Voci Intonate».

Μετά την πανδημία

Τα τελευταία χρόνια, μετά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, η Χορωδία έχει εισέλθει σε μια νέα δημιουργική φάση, με πλήθος συναυλιών και συνεργασιών σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Οι καλλιτεχνικές της εμφανίσεις σε φεστιβάλ, αφιερώματα και πολιτιστικές διοργανώσεις έχουν αναδείξει τη συνέπεια, την ομαδικότητα και το υψηλό επίπεδο του συνόλου.

Παρά τη διακοπή της δράσης κατά την περίοδο της πανδημίας, η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων επανήλθε δυναμικά, με πλούσιο πρόγραμμα:

2021: Εκδήλωση αφιερωμένη στην Τερψιχόρη Παπαστεφάνου (Τρίκαλα)

2022: Συμμετοχές σε Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής), Φαρκαδόνα και αφιερώματα στον Μίκη Θεοδωράκη στα Τρίκαλα

2023: Συναυλίες σε Τρίκαλα, Αγριά, Θεσσαλονίκη, Βελλίδειο (με τη ΣΟΝΕ), Μουσείο Τσιτσάνη και Μύλο των Ξωτικών

2024: Συναυλίες σε Τρίπολη, Αργυρόκαστρο-Δερβιτσάνη, Βέροια, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου

2025: Εκδηλώσεις σε Λάρισα, Πάργα, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα.

Ξεχωριστή δράση και των τριών χορωδιακών σχημάτων αποτελούν οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2020 και 2025. Συγκεκριμένα:

2020: οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων και την ηχογράφηση έκαναν τα Pink Studios. Tη χορωδιακή διασκευή των τραγουδιών έκανε ο μαέστρος Γ. Διαμαντόπουλος και τη διεύθυνση των χορωδιών η μαέστρος Ε. Ζιάκα. Τα μέλη της ΔΧΤ έκαναν ηχογράφηση 4 τραγουδιών ενώ η VOCI ηχογράφησε 2 τραγούδια.

Υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Ζιάκα, η Δημοτική Χορωδία συνεχίζει τη σταθερή της πορεία με όραμα, προσφέροντας ποιοτικές μουσικές εμπειρίες στο κοινό και καλλιεργώντας την αγάπη για τη χορωδιακή δημιουργία. Οι προοπτικές για το μέλλον είναι ιδιαίτερα θετικές, με νέα προγράμματα, συνεργασίες και συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Πρόκληση σε νέα μέλη

Στο πνεύμα της συλλογικότητας και της πολιτιστικής προσφοράς, η Χορωδία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέα μέλη που αγαπούν τη μουσική και επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στη μουσική ζωή των Τρικάλων. Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία — μόνο διάθεση για συνεργασία, συνέπεια και αγάπη για το τραγούδι.

Η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων συνεχίζει να γράφει τη δική της μουσική ιστορία, υπηρετώντας με συνέπεια τον πολιτισμό και αποδεικνύοντας ότι η μουσική, όταν μοιράζεται, ενώνει ανθρώπους και γενιές.

Από το γραφείο Τύπου