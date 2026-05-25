Με δύο ταινίες τρικαλινών η έναρξη του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου

Η θερινή μαγεία ξεκινά στον Δημοτικό Κινηματογράφο. Από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 ξεκινούν οι προβολές του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου, στον μύλο Ματσόπουλου.

Η έναρξη θα γίνει με προβολές δυο ταινιών που είναι σε σκηνοθεσία Τρικαλινών σκηνοθετών και μάλιστα γυρίστηκαν στην περιοχή του Νομού Τρικάλων. Πρόκειται για τις ταινίες:

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου που θα προβληθεί το διάστημα 2-5/6.

Ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναβιώνει κάθε Αύγουστο στα μικρά χωριά της νότιας Πίνδου Αρματολικό, Μεσοχώρα, κ.α. Μέσα από την επεισοδιακή πορεία του Αρματολικού στο τουρνουά, αποκαλύπτεται το συναρπαστικό ζωντάνεμα της τοπικής κοινότητας τους καλοκαιρινές μήνες, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων του χωριού όλων των ηλικιών.

Η ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ των Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιου Ντινόπουλου που θα προβληθεί το διάστημα 6-10/6

Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Στον μαγευτικό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου ο θερινός κινηματόγραφος αποτελεί μια πραγματική όαση δροσιάς και κινηματογραφικής διαφυγής, εναρμονισμένη σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο.

Οι ταινίες είναι της φετινής παραγωγής από όλα τα κινηματογραφικά είδη: περιπέτειες, κοινωνικές, κωμωδίες, κομεντί, φαντασίας, οικογενειακές.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μαγεία του θερινού κάτω από τον έναστρο ουρανό – μια μοναδική εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21.45.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

