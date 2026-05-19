Η παράσταση “Γιοι και Κόρες” έρχεται στα Τρίκαλα

Η παράσταση “Γιοι και Κόρες” σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιαντούλα έρχεται στα Τρίκαλα.

Οι τρεις παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22,23 και 24 Μαΐου (21:15) στο κτήριο Παπαστεριάδη.

Μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας, βασισμένη σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν, αγάπησαν, πάλεψαν και ονειρεύτηκαν μέσα στις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Μπορείτε να θυμηθείτε την ιστορία που στιγμάτισε τη ζωή σας;

Το ερώτημα αυτό τέθηκε σε 80 νέους του παρελθόντος, παππούδες και γιαγιάδες δηλαδή, από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ηθοποιοί αφηγούνται στη σκηνή τις ιστορίες τους, θυμίζοντάς μας πως οι παππούδες μας δε γεννήθηκαν ηλικιωμένοι αλλά υπήρξαν νέοι που θέλησαν να αγαπήσουν, να δουλέψουν, να γνωρίσουν τον κόσμο. Η πρώτη μετανάστευση στην Αμερική, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος, η ανέγερση του Τείχους στο Βερολίνο, η Χούντα, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, πέρα από κεφάλαια της καταγεγραμμένης ιστορίας των σχολικών βιβλίων, αποτέλεσαν γεγονότα που άλλαξαν τις ζωές των ανθρώπων, που όμως συνέχισαν να αναζητούν ότι αναζητούμε όλοι και σε κάθε εποχή. Την ευτυχία…

Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Τα ονόματα και τα φύλα των προσώπων αλλάχθηκαν για να προστατευθεί η ανωνυμία του

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσιαντούλας

Φωτογραφίες / Βίντεο / Κοστούμια / Σκηνικά: Μιχάλης Γκούμας

Πρωταγωνιστούν:

Βαΐου Ρίτα, Γκουλιοπούλου Στέλλα, Ζαρκάδα Μαρίνα, Καραποστόλης Βασίλης, Νταούλα Χρύσα, Ξάρα Ειρήνη, Παιδή Νατάσα, Παρασκευάς Σωτήρης, Παπαηλία Αλεξάνδρα, Περγαντή Ελένη, Ράκος Δημήτρης, Ράπτη Ειρήνη, Ρούσης Κώστας, Στίμου Μαρία, Τεντολούρης Άγγελος, Τσέλιγκα Έφη, Φουφίκος Βαγγέλης

