Ελληνοκυπριακή χορωδιακή πανδαισία στα Τρίκαλα

Με 12 χορωδίες από την Ελλάδα και την Κύπρο, με την παρουσία του Δημάρχου της κατεχόμενης Κερύνειας, του αντιδημάρχου Λακατάμιας και πολύ κόσμου, ολοκληρώθηκε το μια πανέμορφη χορωδιακή γιορτή στα Τρίκαλα.

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», το διήμερο Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, οι χορωδοί των 12 χορωδιών χάρισαν όμορφες στιγμές από το ελληνικό έντεχνο και το παραδοσιακό τραγούδι. Οι χορωδοί και οι διευθυντές ορχηστών, μαζί με τους μουσικούς, συνδύασαν την εμπειρία και το ξεχωριστό ύφος κάθε χορωδίας, σε ένα διήμερο που αποτέλεσε σημείο ελληνοκυπριακής συνάντησης στα Τρίκαλα.

Σημαντική η παρουσία του Δημάρχου κατεχόμενης Κερύνειας Ιωσήφ Βιολάρη και του Αντιδήμαρχος Λακατάμιας Άλκη Αλκιβιάδη, που απηύθυναν χαιρετισμό, με τον αντιδήμαρχο Τρικκαίων Μιχάλη Λάππα, να καλωσορίζει την πρωτοβουλία, υπενθυμίζοντας τις πάμπολλες εκδηλώσεις που από κοινού διεξάγονται στα Τρίκαλα, τιμώντας Ελληνες και Κύπριους.

Στο τέλος του φεστιβάλ παραδόθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Τρικάλων κ. Χρίστο Μοδέστου τιμητικές πλακέτες στους εκπροσώπους των κυπριακών χορωδιών.

Συμμετείχαν οι :

– Χορωδία Δήμου Λακατάμιας (διεύθυνση Νεόφυτος Ευαγγέλου, πιάνο Χαρίκλεια Στρούθου)

– Χορωδία «Αδούλωτη Κερύνεια» (διεύθυνση Ανθή Παπαφιλίππου, πιάνο Μάριος Κοτσώνης)

– Δημοτική Χορωδία Γιαννιτσών (διεύθυνση Δημήτρης Καμπούρογλου, πιάνο Αννα Κουλαΐδη)

– Χορωδία Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (διεύθυνση αρχιμουσικός Νίκος Χρυσοχόου, Ευαγγέλου, πιάνο Βιολέττα Ερμείδου)

– Δημοτική Χορωδία Πέρα Χωρίου & Νήσου Δήμου Ν. Λευκωσίας Ιδαλίου (διεύθυνση Χριστίνα Χρυσομήλη, πιάνο Χαρίκλεια Στρούθου)

– Χορωδία «Το μπαλκόνι των αστεριών» Κουφαλίων (διεύθυνση Νίκος Τσαμαΐδης, μπουζούκι Δημήτρης Δορούκας, κιθάρα Δημήτρης Βασιλειάδης, Κρουστά Νίκος Δεδές)

– Χορωδία Δήμου Ιδαλίου (διεύθυνση Δρ. Σοφία Συλούρη, πιάνο Σολωμός Κουντούρης)

– Χορωδία «Λέανδρος Σίταρος» (διεύθυνση Μάρω Σκορδή, πιάνο Borislav Alexandrov)

– Χορωδία «Σιμύλις» Λάρισας (διεύθυνση Βιβή Τάτση, πιάνο Νίκος Εξαρχος)

– Μικτή Χορωδία Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κύμης (διεύθυνση, πιάνο Γιώργος Κοκκίνης)

– Δημοτική Χορωδία Τρικάλων (διεύθυνση Ελένη Ζιάκα, πιάνο Ευαγγελία Αργυροπούλου)

– Μουσικό Εργαστήρι Χαϊδαρίου «Αμφίων» (διεύθυνση Γιώργος Κοκκίνης, μπουζούκια Σπύρος Καλυβάς, Ηλίας Δαμιανός, Σάκης Αντωνακόπουλος, κιθάρες Παντελής Μουρελάτος, Βαγγέλης Καραμπέτσος)

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Χορωδιακά Φεστιβάλ «Music Life», με την υποστήριξη του συλλόγου Κυπρίων νομού Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου