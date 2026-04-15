“Ειρήνη είναι…” από τους έφηβους του Εργαστηρίου Θεάτρου του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων

Οι έφηβοι του Εργαστηρίου Θεάτρου του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων παρουσιάζουν την παράσταση «Ειρήνη είναι…» βασισμένη στην ομώνυμη κωμωδία του Αριστοφάνη.

Η παράσταση θα δοθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 19.00 στον Δημοτικό Κινηματογράφο, στον Μύλο Ματσόπουλο

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη θεωρείται ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών καθώς ο Τρυγαίος ένας απλός Αθηναίος πολίτης έχει βαρεθεί τον πόλεμο και μεγαλώνει ένα σκαθάρι για να ανέβει στον Δία και να τον ρωτήσει γιατί αφήνει τους Ελληνες να πολεμούν. Εκεί όμως θα συναντήσει μόνο τον Ερμή, καθώς οι Θεοί έχουν θυμώσει με τους ανθρώπους.

Μαθαίνει ότι ο Πόλεμος έχει κλέψει την Ειρήνη και την φυλάκισε σε μια σπηλιά. Όταν θα καταφέρουν να ανοίξουν την σπηλιά μια έκπληξη και κάτι απρόσμενο θα συναντήσουν οι έφηβοι του Δημοτικού Θεάτρου σε μια διασκευή που προέκυψε από τις ωρες εμψύχωσης.

Στο τέλος της παράστασης παρακολουθούμε τους εφήβους να αναρωτιούνται που είναι η Ειρήνη και για ποια Ειρήνη μπορούμε να μιλάμε στον σύγχρονο κόσμο. Και αυτό ακριβώς κάνει το υπέροχο αυτό Αριστοφανικό έργο τόσο επίκαιρο.

Εμψύχωση/Σκηνοθεσία: Αντονέλλα Χήρα

Παίζουν: Νικόλας Καλημέρης, Γιώργος Καψάλης Ζαφειρένια Μορφίδη, Βασίλης Μπαρμπάτης, Βάσω Μπούκα Άρης Μωυσής, Βέρα Νταλούκα, Ιάσονας Ντίνας, Σπύρος Παπαζαφείρης, Μυρσίνη Παπακωνσταντίνου, Σωτήρης Παπακωνσταντίνου Αλέξανδρος Σιούλης, Χρήστος Σίττας.

