Διήμερο Κινηματογραφικό Εργαστήριο στο Μουσείο Τσιτσάνη

Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα: ‘Υδάτινος Κόσμος’, «Ποτάμια: Ζωής Ευεργέτες» που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα από 20 έως 23 Νοεμβρίου 2025, φιλοξενεί ένα ξεχωριστό διήμερο Κινηματογραφικό Εργαστήριο με εισηγητή τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ.

Ο δημιουργός ταινιών «Μια μεγάλη οικογένεια», «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη», «Φιλιά εις τα παιδιά», «Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί» και άλλων σημαντικών έργων, θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ένα δημιουργικό ταξίδι κινηματογράφησης, όπου η ρευστότητα της φύσης και της κοινωνίας θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής αναζήτησης.

📅 Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 , 15:30 – 21:00

, 15:30 – 21:00 Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 13:30 – 18:30

📍 Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο Τσιτσάνη, Τρίκαλα

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή μέσω της ειδικής φόρμας «Αίτηση Συμμετοχής» που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια www.rivers.gr, έως 05 Νοεμβρίου 2025. Οι συμμετέχοντες/ουσες (μέχρι 20 άτομα) θα επιλεγούν από τον εισηγητή.

Το Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Για πληροφορίες και ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στο τηλέφωνο 6944527438 (ώρες 09.00-13.00) και στο e.mail: inforiversgr@gmail.com

Τίτλος έργου: Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2025 -Εξωστρεφείς Δράσεις 2025″

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Προϋπολογισμός: 15.000,00 Ευρώ

Δικαιούχος Φορέας: Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια