Βραδιά όπερας στα Τρίκαλα με το 6ο “Opera Gala Δημήτρης Καβράκος”

Μεγάλη καλλιτεχνική βραδιά Όπερας θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα από τον Δήμο Τρικκαίων, αφιερωμένη στον παγκόσμιας φήμης τρικαλινό βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο, παρουσία του καλλιτέχνη.

Ο συγκεκριμένος θεσμός με τον τίτλο «Opera Gala Δημήτρης Καβράκος» αναβαθμίζει πολιτιστικά τα Τρίκαλα και αναγνωρίζεται ως ευκαιρία ψυχικής ανάτασης.

Οι προηγούμενες πέντε διοργανώσεις προς τιμή του τρικαλινού καλλιτέχνη είχαν πραγματοποιηθεί καλοκαίρι, αλλά το έκτο κατά σειρά καλλιτεχνικό ραντεβού είχε προγραμματιστεί – ήδη από τον Αύγουστο του 2025 – για τον Φεβρουάριο του 2026. Η σχετική πολύπλοκη προεργασία ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Tο 6ο Opera Gala «Δημήτρης Καβράκος» διοργανώνεται από τον Δήμο Τρικκαίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», η οποία φέρει το όνομα «Δημήτρης Καβράκος».

Η ετήσια αυτή εκδήλωση αποτελεί κόσμημα για την Οπερα στην πόλη των Τρικάλων, που τιμά τον παγκόσμιας αξίας ερμηνευτή της, τον Δημήτρη Καβράκο.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με κορυφαίους συντελεστές (μαέστρο, ερμηνευτές, μουσικούς), αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μουσικά δρώμενα, τόσο για τα Τρίκαλα όσο και για τη χώρα μας.

Τη μουσική βραδιά προσφέρει στο κοινό η συνεργασία κορυφαίων δημιουργών:

– Η Συμφωνική Ορχήστρα του ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίου

– Ο μαέστρος Μιχάλης Παπαπέτρου, που διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα

– Οι διακεκριμένοι σολίστ:

Οι τρικαλινές Νίνα Κουφοχρήστου (σοπράνο κολορατούρα) και Ματίνα Τσαρουχά (σοπράνο), η Κατερίνα Μποτώνη (μέτζο σοπράνο), ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (τενόρος), ο Αντώνης Κορδοπάτης (βαρύτονος), ο Εμμάνουελ Παπαδόπουλος (βαρύτονος).

– Ο διεθνούς φήμης βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης και ο σπουδαίος Μάριος Φραγκούλης που συμμετέχει φιλικά.

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Θα διανεμηθούν με σειρά προτεραιότητας, αριθμημένα Δωρεάν Δελτία Εισόδου.

Η διάθεση των Δελτίων θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να παραλάβει μέχρι 2 Δελτία.

Από το γραφείο Τύπου