Βραβευμένη ταινία στην Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων

Με ήδη 10 βραβεία για την πρωταγωνίστρια Rose Byrn, η ταινία “Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα”, ένα εξαιρετικό ψυχολογικό θρίλερ – δραμεντί, προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων. Η προβολή θα γίνει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων, στον μύλο Ματσόπουλου στις 21:30

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Λίντα είναι μια ψυχοθεραπεύτρια με προβληματικούς ασθενείς, έναν μόνιμα απόντα σύζυγο και ένα μικρό κοριτσάκι που πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια. Όταν το ταβάνι του διαμερίσματός της υποχωρεί, γεμίζοντάς το νερά και μπάζα, αναγκάζεται να μετακομίσει μαζί με την κόρη της και τον ιατρικό εξοπλισμό που εκείνη χρειάζεται σε ένα μοτέλ, φτάνοντας στα ψυχολογικά όριά της.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Η αποστομωτική, οσκαρικής εμβέλειας ερμηνεία της Ρόουζ Μπερν δίνει παλμό, νεύρο και συναίσθημα σε ένα αγχωτικό ψυχολογικό θρίλερ πάνω στη σύγχρονη, κοινωνικά καταπιεστική έννοια της γυναικείας ταυτότητας. Χρ. Μήτσης – Αθηνόραμα

Σε ένα ταξίδι που μοιάζει περισσότερο με συνεχή μετωπική σύγκρουση, η Αυστραλή Ρόουζ Μπερν, […] σε ένα ρεσιτάλ αποδόμησης μιας αγωνιώδους προσωπικότητας σε χιλιάδες θραύσματα, με απέραντη θλίψη, αφηνιασμένο τέμπο και συχνά ευπρόσδεκτη ιλαρότητα. Θ. Κουτσογιαννόπουλος-LIFO

Χωρίς αμφιβολία, παρότι η σκηνοθετική άποψη της ταινίας συναρπάζει, η παράσταση της Ρόουζ Μπερν ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Γιάννης Ζουμπουλάκης Το Βήμα

Μια πολυθεματική ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και την μαύρη κωμωδία. Άγγελος Πολύδωρος myFILM.gr

ΒΡΑΒΕΙΑ

*Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου (Κωμωδία/Μιούζικαλ) στην Rose Byrne.

*Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου, Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Rose Byrne.

*Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας

* 10 συνολικά – μέχρι τώρα – βραβεία για την πρωταγωνίστρια και υποψηφιότητα για Οσκαρ.

Info

Τίτλος: Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα (If I Had Legs I’d Kick You)

Σκηνοθεσία: Μέρι Μπρόνσταϊν

Με τους: Ρόουζ Μπερν, Κόναν Ο’Μπράιεν, Κρίστιαν Σλέιτερ

Ετος: 2025

Χώρα: ΗΠΑ

Γλώσσα: Αγγλικά

Διάρκεια: 113′

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, αίθουσα Δημοτικού Κινηματογράφου, Μύλος Ματσόπουλου, ώρα έναρξης 21:30.