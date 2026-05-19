Ασημένιο μετάλλιο της Δημοτικής Χορωδίας Δωματίου “Voci Intonate” Τρικάλων σε παγκόσμιο φεστιβάλ

Ασημένιο μετάλλιο απέσπασε η Δημοτική Χορωδία Δωματίου «Voci Intonate» Τρικάλων στο 15o Παγκόσμιο Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών το τριήμερο 15 – 17 Μαΐου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Στη διοργάνωση πήραν μέρος περισσότεροι από 1.000 χορωδοί από χορωδιακά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι που καταδεικνύει τον μεγάλο ανταγωνισμό.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν καταξιωμένοι μαέστροι και επαγγελματίες της χορωδιακής μουσικής από την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι αξιολόγησαν τις χορωδίες με βάση αυστηρά καλλιτεχνικά κριτήρια.

Η Δημοτική Χορωδία Δωματίου «Voci Intonate» Τρικάλων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό καλλιτεχνικό της επίπεδο και την άρτια προετοιμασία της. Ξεχώρισε για την εξαιρετική τεχνική της και την εκφραστικότητά της σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ποικίλο ρεπερτόριο. Η συλλογική προσπάθεια των χορωδών και η καθοδήγηση της μαέστρου κ. Ελένης Ζιάκα, οδήγησαν το σχήμα σ’ αυτή τη διάκριση παγκοσμίου επιπέδου.

Το τρικαλινό χορωδιακό σύνολο απαρτιζόταν από τους χορωδούς:

Soprani: Αγάθη Λίτσα, Γιώτα Δημουλά, Ελπίδα Θεοφανίδου, Κριστίν Φέρνες-Ρουσιαμάνη, Βιργινία Δήμου, Μαριάννα Καμπίτση, Ελένη Ποζιού, Μαρία Μπύρου, Κων/να Παλάντζα.

Alti: Μαρίνα Εξάρχου, Ελένη Κατσάρου, Ζωή Μαθιουδάκη, Ξένια Παππά, Αντωνία Εξάρχου, Τάνια Σαββουλίδη

Tenori: Θανάσης Μωϋσιάδης, Ξενοφών Καψιώτης, Τόλης Λίτσας

Bassi: Ανδρέας Λίτσας, Γιώργος Μόσχοβος, Κώστας Τζέλης, Κώστας Φουντανόπουλος

Solo: Ξενοφών Καψιώτης

Πιάνο: Ευαγγελία Αργυροπούλου

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τη Χορωδία «Κοραής” και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από το γραφείο Τύπου