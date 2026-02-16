Τα ναρκοτέστ, ο «Ματωμένος Γάμος», και οι κάμερες στα τοπικά σχολεία

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η τέταρτη, κατά σειρά, παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα γίνεται απόψε στη Λάρισα. Ο πρώην πρωθυπουργός – που βρίσκεται στην πόλη από χθες Κυριακή και το βράδυ περιόδευσε στο κέντρο συνοδεία Καλογιάννη -, επέλεξε για το πάνελ παράγοντες από το φάσμα της τοπικής αριστεράς. Ωστόσο φέρνει και την (Αθηναία) ηθοποιό Μαριάννα Τουμασάτου. Υποθέτουμε για να διαβάσει αποσπάσματα, όχι για την πολιτική της σκέψη …

$ “Πακέτο” έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παλιές και νέες δικογραφίες με εμπλοκή θεσσαλών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διερευνά ταυτόχρονα. Μάλιστα μια από αυτές, στην οποία πρωταγωνιστούν Λαρισαίοι, ανασύρθηκε – σύμφωνα με τον Βαγγέλη Κακάρα (Ελευθερία) -, από το αρχείο όπου είχε τεθεί από την Εισαγγελία Λάρισας καθώς η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κινήθηκε εναντίον των ερευνώμενων ως όφειλε. Συνολικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν τις περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων σε 12 Λαρισαίους , Βολιώτες, αλλά (μαζί) και κάποιους Κρητικούς αγρότες, την περίοδο 2019 – 2021. Κάποιες σε βαθμό κακουργήματος …

@ Τον «Ματωμένο Γάμο», του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, θα ανεβάσει το καλοκαίρι το Θεσσαλικό Θέατρο με πρωταγωνίστρια την Άννα Βαγενά. Θα το σκηνοθετήσει ο Κώστας Τσιάνος ο οποίος στα 84 χρόνια του (να μην τον ματιάσουμε) παραμένει ακμαίος, και χτυπάει και κανένα τσίπουρο τα μεσημέρια στην οδό Πανός …

^ Σουρεάλ εικόνα να βλέπεις την Πυροσβεστική να κάνει άντληση υδάτων από το κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα. Πλημμυρίζουν και οι πισίνες …

& Μνημείο αναχρονισμού η ανακοίνωση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» (του πρώην δημάρχου Καλογιάννη) να αρνηθεί να στηρίξει το αίτημα δύο σχολείων της Λάρισας, θυμάτων εξωσχολικού βανδαλισμού, που ζητούν να λειτουργούν κάμερες στο προαύλιο μετά την αποχώρηση των μαθητών.

Και ενώ γνωρίζει ότι η απόφαση της δημοτικής επιτροπής Παιδείας αναφέρεται μόνο για το διάστημα που το σχολείο είναι κλειστό, η ανακοίνωση που εξέδωσε λέει τα εξής απίθανα: « …η συνεχής ή συστηματική καταγραφή εικόνας μπορεί να δημιουργεί αίσθημα διαρκούς επιτήρησης και ελέγχου, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και θίγοντας δυσανάλογα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες». Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα επηρεαστεί αρνητικά η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των βανδάλων που μπαίνουν τα βράδια και τα κάνουν λίμπα.

Το να λες όχι στις κάμερες είναι σαν να υπερασπίζεται τους πάσης φύσεως αληταράδες που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, την οποία (βεβαίως) πληρώνει ο λαός, για το καλό του οποίου (υποτίθεται) αγωνίζεται και η «Συμπαράταξη»…

Πολιτική παρέα με υπουργούς, γραμματείς και γαλάζιους βουλευτές στην βραδιά όπερας, το Σάββατο στα Τρίκαλα, προς τιμή του βαθύφωνου Δημήτρη Καβράκου. Η αίθουσα του Πνευματικού κέντρου ήταν ασφυκτικά γεμάτη ενώ τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν επεισόδια (κατά κυριολεξία) στην ουρά για ένα δωρεάν εισιτήριο. Αυξήθηκαν, ξαφνικά, οι λάτρεις του λυρικού θεάτρου στην πόλη …

& Εξαιρετικός Κασιμάτης στο Βήμα: «Πάλι καλά που ο Μητσοτάκης επικαλέστηκε φόρτο εργασίας, για να αρνηθεί την πρόσκληση του προέδρου Τραμπ να συμμετάσχει η χώρα στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, που ο ίδιος σχεδιάζει για τη Γάζα. Πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη απάτη από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά με τα μηνύματα στα κινητά. Αν απαντήσεις στην πρόσκληση του Τραμπ, σου παίρνει ένα δισεκατομμύριο δολάρια, υποτίθεται για να φτιάξει τα τερατουργήματα που ονειρεύεται στη Γάζα, και μην περιμένεις να τα ξαναδείς. Θα ήταν ο έσχατος εξευτελισμός για τη χώρα, αν συμμετείχε. Λυπάμαι επειδή θα στεναχωρηθεί η Κίμπερλι, αλλά θα της περάσει μετά από μία βραδιά στον Αργυρό».

*Σπίτι στην Πάρο απέκτησε η Κατερίνα Καινούργιου. Το αναφέρουμε επειδή το αγόρασε από (εξαιρετικό) θεσσαλό κατασκευαστή.

^ Ο Παναγόπουλος, της ΓΣΕΕ, όχι μόνο δεν παραιτείται μετά το σκάνδαλο με τα κονδύλια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά χθες εξελέγη και σύνεδρος στο συνέδριο της Συνομοσπονδίας. Το εργατικό κίνημα στα καλύτερά του …

$ Μια από τις παλιές τεχνικές εταιρείες της Θεσσαλίας (Τρίκαλα) αυτή της οικογένειας Γαντζούλα – με προβλήματα στο παρελθόν-, πέρασε στη νέα γενιά η οποία επενδύει επιπλέον σε Ενέργεια και ακίνητα. Στο ΓΕΜΗ ανέβηκαν τα στοιχεία νεοσύστατης εταιρείας υπό τον τίτλο «Εκμετάλλευση Ακινήτων Καλλιθέας» και μετοχικό κεφάλαιο 840.000 ευρώ.

% Μέχρι το Πάσχα, μαζί με τα αλκοτέστ της Τροχαίας, έρχονται και τα ναρκοτέστ. Εκεί να δείτε σκηνικά με μανάδες να τρέχουν στα κρατητήρια, «πόση κόκα πήρες αγόρι μου;….»

By Kostas Tolis

