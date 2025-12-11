Τα αγροτικά MW, τα αρχαία νομίσματα, και τα καθαριστικά του Δήμου

Καλημέρα

Οι αγρότες αισθάνονται τόσο ισχυροί φέτος στα μπλόκα που μοιάζουν να το απολαμβάνουν. Ποτέ άλλωστε στο παρελθόν οι αποκλεισμοί των δρόμων δεν είχαν τόση μαζικότητα. Ούτε βέβαια τολμούσαν άλλες φορές να πλησιάσουν σε αεροδρόμια και λιμάνια, ενώ τώρα πηγαίνουν όπου θέλουν. Ως εκ τούτου οι δρόμοι δεν πρόκειται να ελευθερωθούν. Ενδεχομένως, για να εκτονωθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, τις κρίσιμες μέρες των εορτών να επιτρέπουν προσωρινά τη διέλευση για να περάσουν οι εκδρομείς των εορτών, ωστόσο τα τρακτέρ από τις εθνικές οδούς δύσκολα θα φύγουν ακόμα και τα Χριστούγεννα …

% Η εφαρμογή του Κτηματολογίου στη Λάρισα αποκαλύπτει σημεία και τέρατα από καταπατήσεις. Πρόκειται για λάθη και αστοχίες που οφείλονται βεβαίως στην ανοργανωσιά του Ελληνικού κράτους το οποίο επί αιώνες δεν είχε ακριβή καταγραφή της κάθε ιδιοκτησίας. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ψάχνει τώρα την περιουσία του και δεν την βρίσκει. Κάποιες εκτάσεις του καταπατήθηκαν και περιέργως πέρασαν σε ιδιώτες. Σήμερα σε κάποιες από αυτές έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο οποίο ανήκουν, υπέβαλε 58 αγωγές σε Λαρισαίους κατόχους που, όμως, οι άνθρωποι αυτοί αγόρασαν τα οικόπεδα ή τα διαμερίσματα νόμιμα, χωρίς να προκύψουν προσκόμματα από τη νομοθεσία. Καλά ξεμπερδέματα …

& Όλα τα αυτοκίνητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα, γεμίζουν υποχρεωτικά το ντεπόζιτό τους με καύσιμα σε ένα πρατήριο λίγο πριν τον Τύρναβο. Η συγκεκριμένη επιχείρηση επελέγη ύστερα από διαγωνισμό. Ευτυχώς (για τους υπαλλήλους) που δεν κέρδισε τον διαγωνισμό κάποιο βενζινάδικο στα Φάρσαλα ή στο Λιβάδι Ελασσόνας …

^ Διάλογοι απείρου κάλους στη χθεσινή ενημέρωση Τσιάρα σε βουλευτές της ΝΔ για τα ζέοντα αγροτικά των επιδοτήσεων. Η κατάσταση στην αίθουσα θυελλώδης, οι βουλευτές, που έχουν μάθει αλλιώς και δεν αντέχουν καθάρσεις και τα τοιαύτα, βλέπουν τώρα την πελατεία τους στα κάγκελα και βράζουν. Κάποια στιγμή ο καρδιτσιώτης υπουργός ακούστηκε να λέει: «Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου εγγυημένης κατώτατης τιμής για τους αγρότες δεν μπορούν να υπάρξουν …». Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή του απάντησε «αν κύριε υπουργέ μεταφέρω στους αγρότες όσα λέτε, δεν θα προλάβω να πω μια λέξη». Μπαρούτι στην ατμόσφαιρα …

& Πέντε χρόνια φυλάκιση για ρευματοκλοπή αξίας 167.000 ευρώ, υπέβαλε το Πρωτοδικείο Λάρισας στον πρόεδρο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) στο Μάτι Τυρνάβου. Πρόκειται για …εμβληματικό ΤΟΕΒ με οφειλές στον ΔΕΔΔΗΕ περίπου 3 εκ. ευρώ. «Δεν το έκανα εγώ» είπε ο πρόεδρος, εν τούτοις η καμπάνα έπεσε στον ίδιο …



Τα 1.557 αρχαία νομίσματα του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία η δημοτική αρχή πάσαρε σιωπηρά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, μαθαίνουμε ότι παραμένουν ακόμα στις θυρίδες της τράπεζας Πειραιώς. Λέμε σιωπηρά διότι ο Δήμος δεν έβγαλε ποτέ άχνα για το θέμα και προφανώς έχει τους λόγους του. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ποιους λόγους έχει και δεν βγάζει ένα δελτίο Τύπου να μας πει, επισήμως, που βρίσκεται η συλλογή και τι σκοπεύει να κάνει με τα αρχαία νομίσματα που παραμένουν κρυμμένα για 60 χρόνια;

@ Η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για ενεργειακά θέματα εντός του οποίου περιέχονται και διατάξεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων από αγρότες. Ρεύμα που θα μπορούνε να το πουλάνε. Ωστόσο, οι γνωρίζοντες το τοπίο της ηλεκτροπαραγωγής το θεωρούν ήδη ανεφάρμοστο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε κάθε περιφέρεια αντιστοιχούν 10 MW, επομένως αυτά αναλογούν και στους τέσσερις νομούς του θεσσαλικού κάμπου συνολικά. Όμως τα φωτοβολταϊκά δύναται να στηθούν μόνο σε γη χαμηλής παραγωγικότητας και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά ώστε από κάτω να υπάρχει καλλιέργεια η οποία θα είναι συνεχής – τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Επιπλέον, σε κάθε χωράφι ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής του έκτασης. Άρα για ένα στοιχειώδες πάρκο απαιτείται αγροτεμάχιο τουλάχιστον 30 στρεμμάτων. Πού όμως; Όχι εκεί που κάποιος έχει εγκατεστημένη καλλιέργεια, αλλά οπουδήποτε βρει γη χαμηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή σε κάτι πλαγιές, ή σε περιοχές όπου έχουν …φυτρώσει πέτρες. Θέλετε κι άλλο; Κάθε αγρότης οφείλει να προσκομίσει μια εγγυητική επιστολή 20.000 ευρώ, δεκαετούς διάρκειας, όταν σήμερα οι μισοί στον κάμπο δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τράπεζα…

Ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό;..

& Ποσό ύψους 1.716.036 εκ. ευρώ με ΦΠΑ (ένα εκατομμύριο εφτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες τριανταέξι ευρώ) θα διαθέσει ο Δήμος Λαρισαίων, μέσω διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τα έτη 2026, 2027, και 2028. Μιλάμε θα λάμψουν τα πάντα …

@ Κόλαφος η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Τονίζει ότι «έργα που κοστίζουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια είναι αμφισβητήσιμης σκοπιμότητας και μετά την κατασκευή τους δεν συντηρούνται σωστά» (σώπα καημένε).

Μάλιστα επισημαίνει ότι τα έργα «γίνονται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση» (δηλαδή αποφασίζονται εν πολλοίς με πολιτικά κριτήρια) και «δεν ελέγχονται συστηματικά». Ως θεραπεία προτείνει, μεταξύ άλλων, να γίνει υποχρεωτική η εξέταση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενός έργου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, αλλά και η καθιέρωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας διαβούλευσης πριν από τον προγραμματισμό των έργων. Πρώτος θα το εφαρμόσει ο Μπέος…

$ Οι οφειλές του Ελληνικού δημοσίου προς την αγορά έφτασαν τα 3,8 δις ευρώ, όταν την άνοιξη του 2020 ήταν μόλις 1,2 δις ευρώ. Θα στήσουμε μπλόκα …

