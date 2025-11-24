Πεθαίνοντας με το κοπάδι, ο Κουρέτας στο κλαρί, και ο Τύρναβος αλλιώς

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

& Σε σημείο αιχμής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναδεικνύεται η αντίσταση για το LNG στον Βόλο. Η επένδυση του FSRU, μέσα στον Παγασητικό, ανησυχεί ακόμα και τους νουνεχείς που αναγνωρίζουν ότι οι επενδύσεις είναι οξυγόνο για την οικονομία της Μαγνησίας. Η χθεσινή μεγάλη διαδήλωση στον Βόλο δείχνει ότι ξεκινάει μια μακρά πορεία διαμαρτυρίας με κινηματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα η Περιφέρεια αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα για τις αγωγές που θα κατατεθούν κατά της ενεργειακής μονάδας. Ο Κουρέτας γνωρίζει άλλωστε από ακτιβισμό. Κάποτε, στη Λάρισα, είχε στήσει αντίσκηνο στην πλατεία Ταχυδρομείου …

$ Ονομάζεται Δημήτριος Ελευθεριάδης και είναι λάτρης του βινυλίου και της εποχής του. Δώρισε στον Δήμο Λαρισαίων 78 δίσκους 33 στροφών και 182 δίσκους 45 στροφών, με μουσικά έργα απ΄όλο τον κόσμο. Τους παρέλαβε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και ελπίζουμε να τους εκθέσει. Όχι όπως με τα αρχαία νομίσματα …

@ Κυκλοφορεί σήμερα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και αν επαληθευτούν τα νούμερα που ακούγονται μιλάμε για εκδοτικό γεγονός. Στις 100.000 πωλήσεις ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει 500.000 ευρώ, ενώ αν φτάσει τις 200.000 θα τσεπώσει 1.000.000 ευρώ. Βέβαια υπάρχει και η άσχημη πλευρά της έκδοσης. Τώρα που το διαβάζουν οι πρώην σύντροφοί του, εκείνοι στους οποίους κάνει κριτική, αρχίζει το …ξύλο. «Πεφωτισμένο ηγέτη» τον αποκάλεσε ειρωνικά ο Τσακαλώτος …



& Υπάρχουν φορές που ο φόβος επιβάλει την τάξη; Βεβαίως, ισχύει. Οι κάτοικοι στον Τύρναβο δεν χρειάστηκε πολύ να το αντιληφθούν. Οι δυο πρώτες εβδομάδες παρουσίας των «Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας», της γνωστής μας ΟΠΚΕ, ήταν αρκετές για να αλλάξει ο αέρας στην περιοχή. Ότι περίεργο κυκλοφορεί στο δρόμο, από μηχανάκι, αυτοκίνητο ακόμα και πατίνι, ελέγχεται. Αν ο οδηγός του είναι …μελαχρινός, ακόμα περισσότερο. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πτώση των διαρρήξεων, των εκβιασμών, των τσαμπουκάδων γενικότερα. Φαινόμενα που είχαν γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους τα τελευταία χρόνια. Η ΟΠΚΕ του Τυρνάβου αποτελείται από 50 άτομα που έχουν έρθει από διάφορα σημεία της χώρας, ενώ κάνουν βάρδιες όλο το 24ωρο. Τα μέλη της ομάδας διαμένουν στη Λάρισα, με πολλή διακριτικότητα, σε σπίτια που επέλεξε η αστυνομία. Ούτε καν ενοικιοστάσια ή κοινόχρηστοι λογαριασμοί δεν υπάρχουν στα ονόματά τους. Σε τέσσερις μήνες θα αντικατασταθούν, στις θέσεις τους θα έρθουν άλλοι. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου αρχίζουν να νοιώθουν ασφαλείς στην πόλη τους. Ωστόσο έναν ενδόμυχο φόβο τον έχουν: Τι θα γίνει αν αλλάξει ο Χρυσοχοϊδης ή αν η πολιτική ηγεσία, εν γένει, κρίνει ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και η ομάδα για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας πρέπει να αποχωρήσει; Δεν έχουμε απάντηση.



Αν κρίνουμε από την προσέλευση αγροτών στη χθεσινή συνέλευση της Νίκαιας, μάλλον τα μπλόκα, που ξεκινούν στις 30 Νοεμβρίου, θα έχουν πολύ κόσμο. Άμα μείνεις άφραγκος απελπίζεσαι εύκολα …

“Απορώ πως δεν πέθανα …”

Όλη η ζωή του Απόστολου Πρεμέτη ήταν στα πρόβατα. Ένας ρεπόρτερ της Καθημερινής (Κώστας Κουκουμάκας) τον συνάντησε στη στάνη του, στον Αλμυρό, και η φωνή του σπάει όταν μιλάει για τα ζώα που έχασε στην ευλογιά. «Είχα 400 πρόβατα. Ενημέρωσα αμέσως για το πρώτο κρούσμα. Μέχρι να έρθουν για αυτοψία, έχασα 40 ζώα. Μετά θανάτωσαν και τα υπόλοιπα, να, εδώ μπροστά», λέει. Ο δημοσιογράφος τον ακολουθεί στο έρημο ποιμνιοστάσιο, ανάμεσα στις άδειες ταΐστρες των προβάτων και τα αραχνιασμένα αρμεκτήρια. «Είναι μια καταστροφή», λέει ο κ. Πρεμέτης, που θυμάται μια ζωή τον εαυτό του στα πρόβατα. Κι ύστερα η κουβέντα γυρίζει ξανά στη θανάτωση του κοπαδιού του. «Είναι πολύ σκληρό, είδα προβατίνες να γεννούν από τον φόβο τους, στιγμές πριν θανατωθούν. Απορώ πώς δεν πέθανα κι εγώ εκείνη τη μέρα». Πως να παρηγορήσεις αυτόν τον άνθρωπο όταν η ίδια η πολιτεία αποδείχτηκε ανίκανη να βρεθεί δίπλα του;…

@ Δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος δήμαρχος Κιλελέρ ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Μπίλης, επιχειρηματίας με σπουδαία παρουσία στο agro business της περιοχής. Η διαβεβαίωση αρμοδίως.

^ Με μια σεμνή τελετή εντός του εργοστασίου των Ιωαννίνων, η οικογένεια Σαράντη υποδέχτηκε την Παρασκευή στους κόλπους της Ελληνικά Γαλακτοκομεία την γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη». Η Ηπειρωτική εταιρεία, μετά από αρκετά χρόνια και πολλές ζημιές στα χέρια ξένων funds, επέστρεψε σε Έλληνες επιχειρηματίες που ξέρουν τη δουλειά και μπορούν να την οδηγήσουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Ο θεσσαλικός όμιλος εδραιώνεται πλέον ως εθνικός πρωταθλητής στον χώρο του γάλακτος, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

& Κουπόνια σούπερ μάρκετ για μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είδη καθαρισμού, και ένα ποσό σε μετρητά. Όλα αυτά, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, θα δώσει, ως ετήσιο ενοίκιο στον δήμο Λαρισαίων, η εταιρεία East West Greece για την τοποθέτηση κάδων συλλογής ρούχων και τηγανέλαιων στη Λάρισα.

& Αφιέρωμα στον ποιητή και δημοσιογράφο της τοπικής εφημερίδας larissanet Λάμπρο Αναγνωστόπουλο έχουν τα σημερινά ΝΕΑ. Μιλάει για την «περιφέρεια που αιμορραγεί, για εκείνους που επιμένουν, και για όσα τον συγκινούν και τον εμπνέουν».

*Ο Γαβράς είναι παραπόταμος του Καράμπαλη στην Καρδίτσα, γεμάτος σκουπίδια και φυτοφάρμακα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε να τον καθαρίσει. Η μελέτη μόνο θα φτάσει το 1 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ).

