Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, οι κλήσεις για το μπάζωμα, και η επιδότηση των… θηλυκών προβάτων

Έκρυθμη η κατάσταση στη θεσσαλική ύπαιθρο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται στα κάγκελα καθώς παραμένουν απλήρωτοι, ενώ πολλοί βιοπορίζονται με δανεικά (αν βρούνε). Μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις η προσοχή όλων στρέφεται τώρα στη συνέλευση της Νίκαιας, στη Λάρισα, όπου στις 23 Νοεμβρίου θα ληφθούν αποφάσεις και ουσιαστικά θα κριθεί για πρώτη φορά η προοπτική Χριστουγεννιάτικών εορτών με μπλόκα. Αντιλαμβάνεστε …

@ Έρχεται κλήση σε απολογία προς Αγοραστό, Τριαντόπουλο για το μπάζωμα στα Τέμπη. Στοιχηματίζουμε ότι η αμυντική γραμμή του πρώην περιφερειάρχη θα συνοψίζεται στη φράση «τι φταίω εγώ, η εντολή ήρθε από τον αρμόδιο υπουργό (Τριαντόπουλος), ιδού και το σχετικό μέηλ» …

$ Πρόγραμμα δωρεάν επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους τους μαθητές λυκείου της Λάρισας υπόσχεται ο Δήμος σε συνεργασία με την «Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας», εταιρεία των Αθηνών. To δωρεάν βέβαια είναι σχήμα λόγου καθώς η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου έχει προϋπολογίσει ποσό 32.250 ευρώ για «δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού». Η ίδια εταιρεία πάντως για παρόμοιες υπηρεσίες έχει τιμολογήσει στον Δήμο Γλυφάδας το ποσό των 22.000 ευρώ. Η επιλογή της προφανώς δεν έγινε με διαγωνισμό και εν προκειμένω αγνοήθηκαν οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας της πόλης. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες απορίες: Πέρα από όσα η συγκεκριμένη εταιρεία θα προσφέρει στους μαθητές, στην ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει, θα μπορεί να ψαρεύει και μεμονωμένους πελάτες από τη συγκεκριμένη δεξαμενή; Ποιος θα της το απαγορεύσει όταν οι μαθητές θα της έχουν παραχωρήσει τα στοιχεία τους για να τους στείλει υλικό κ.λ.π. Διότι η Orientum στα ατομικά προγράμματα χρεώνει, συνήθως, 150€ – 200€. Δωρεάν χαρτογράφηση των ονείρων της γενιάς Ζ δεν υπάρχει …

# Κατάθεση μάρτυρα στη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπήρχε ένας κτηνοτρόφος με μητρώο 400 πρόβατα. Αυτά δήλωνε ότι γεννούσαν όλα τέσσερα και όλα θηλυκά. Παγκόσμιο φαινόμενο! Δηλαδή ένας με 400 προβατίνες τις έκανε σε έναν χρόνο 1.600. Βρίσκανε ΑΦΜ, μεταβίβαζε από 400 αρνάδες. Το ένα γινόταν τέσσερα. Τα δήλωνε στην κτηνιατρική βάση της περιοχής του, που όταν πήγαινε για να τα δηλώσει, κατά 99,9% ο κτηνίατρος δεν ήταν εκεί. Το παραλάμβανε ένας διοικητικός υπάλληλος χωρίς εμπειρία. Αυτός που θα έπρεπε να έχει την πλήρη γνώση του πληθυσμού των ζώων με έναν απλό διασταυρωτικό έλεγχο ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ…». Ασχολίαστο …

$ Μίζες 100 εκ. δολαρίων μάζεψε ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, υποχρεώνοντας τους εργολάβους σε προμήθεια 10% με 15% για κάθε σύμβαση. Ευτυχώς συμβαίνουν μόνο στην αλλοδαπή …

Μιλανέζος είναι ο Nicola De Michelis, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, που βρέθηκε χθες το πρωί στη Λάρισα σε εκδήλωση της Περιφέρειας για το πρόγραμμα «Θεσσαλία». “Επενδύστε σε συγκεκριμένα έργα και όχι σε …οράματα” προέτρεψε τους αιρετούς. Το απόγευμα επισκέφτηκε τα Τρίκαλα και το Μουσείο Τσιτσάνη, ενώ το βράδυ τον τραπέζωσαν σε ταβέρνα της περιοχής.

@ Μεγαλώνει η απόσταση Κυβέρνησης – Κουρέτα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα από την απαράδεκτη ιδέα να μην κληθεί ο περιφερειάρχης στην εκδήλωση των Ελλήνων εφοπλιστών για τη δωρεά στη Θεσσαλία. Και ο Κουρέτας εντούτοις αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνηση τον βάζει απέναντι, οπότε πετροβολάει αναλόγως: «αν ήταν περιφερειάρχης ο Αγοραστός θα του έστελναν και ελικόπτερο για να πάει στην εκδήλωση». Το μέλι στο βάζο τελείωσε …

% “Τι ωραίο που ακούγεται… Ο λόγος για το σύνθημα που φώναξαν πολλοί βουλευτές μας με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ: «Οχι στην κυριαρχία των τεχνοκρατών, ναι στη Δημοκρατία». Αυτό που πραγματικά εξοργίζει είναι ότι το βροντοφωνάζουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν τεράστια ευθύνη για την τελευταία χρεοκοπία της χώρας. Αυτοί διαχειρίστηκαν το δημόσιο χρήμα χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης και χρησιμοποίησαν το ευρύτερο Δημόσιο για να διορίσουν «πελάτες» τους, να ξοδέψουν ανεξέλεγκτα σε αδιανόητες προμήθειες και στο τέλος να ρίξουν έξω το «μαγαζί». Στον δικό τους ιδεατό κόσμο η Ελλάδα έπρεπε να κυβερνάται όπως κυβερνούσαν αυτοί για δεκαετίες τις περίφημες ΔΕΚΟ. Στις διοικήσεις θα τοποθετούσαν τους αποτυχημένους φίλους τους πολιτευτές και θα συνεργάζονταν άψογα με συνδικαλιστές για το μοίρασμα της πίτας. Η ιδέα του νοικοκυρέματος και της χρηστής διοίκησης απαξιώνεται ως «νεοφιλελεύθερη», οι καλοί μάνατζερ ως «ανάλγητοι τεχνοκράτες», ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα πιο ανάλγητο και κυνικό από τον φαύλο πολιτικό… (Αλέξης Παπαχελάς, Καθημερινή).

# «Προκλητική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών» έγραφε πρωτοσέλιδα η “Ελευθερία”, ενώ σήμερα προβάλει τον Δένδια για τα σπίτια στους στρατιωτικούς. Παίζει μπαλίτσα ο Φιλιππάκης …

*Στον πρώην υπουργό του Νίκο Παπά (επονομαζόμενο και 13-0) φορτώνει ο Τσίπρας το φιάσκο με τις τηλεοπτικές άδειες επί των ημερών του, σύμφωνα με τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου που διέρρευσαν στο Documento του Βαξεβάνη. Για τη διαρροή και τη συνακόλουθη δημοσίευση, ο εκδοτικός οίκος άσκησε μήνυση στον δημοσιογράφο …

@ Αν έρθει και δεύτερη δικογραφία στη βουλή, όπως αναμένεται, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πιάσει Πάσχα. Καθημερινά όμως δεν λείπουν και τα (ψυχαγωγικά) ευτράπελα. Ο γαλάζιος βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης έχοντας, προφανώς, λάθος πληροφόρηση επέμεινε να ρωτάει τον μάρτυρα Γιάννη Κουφουδάκη, της εταιρείας Cognitera, αν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ (την κλήση του είχε ζητήσει εξαρχής και το ΠΑΣΟΚ). Όταν ο μάρτυρας διέψευσε, παραπάνω από μια φορά, ότι «ούτε μέλος ούτε στέλεχος ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξα», ο Λαζαρίδης έφτασε στο σημείο να τον ρωτήσει αν έχει ψηφίσει στη ζωή του ΠΑΣΟΚ, ως απλός ψηφοφόρος…

