Θεσσαλικό LNG τέλος, τα πετροδόλαρα της ΑΕΛ, και ένας εγχώριος αγριόχοιρος

Καλημέρα

Μουντιάλ από σήμερα. Μπάλα για κάθε γούστο κάθε στιγμή του 24ωρου. Η χαρά του πλανητικού φιλάθλου και του εγχώριου στοιχηματζή.

@ Την αποκάλυψη ότι μέχρι το 2030 ο Δήμος Λαρισαίων στα οικιακά απορρίμματα θα χρεώνει τους δημότες ανάλογα με τον όγκο που παράγουν, έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος.

Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κοντινό μέλλον τα σκουπίδια της Θεσσαλίας θα αποδειχτούν «χρυσάφι» για τους Δήμους καθώς θα διοχετεύονται, με κέρδος, σε μια από τις μονάδες αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα η οποία θα λειτουργήσει στην Κοζάνη.

Παρόλα αυτά λίγοι πιστεύουν ότι θα πέσει η τιμή των δημοτικών Τελών …

$ Ακούγεται εντόνως (από χθες) ότι οριστικοποιήθηκε η κάθοδος του Δημήτρη Παπαστεργίου ως υποψηφίου βουλευτή Τρικάλων. Ως γνωστόν, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι εξωκοινοβουλευτικός.

& Οριστικό τέλος για τη μονάδα LNG στον Παγασητικό κόλπο και μάλιστα δια στόματος Σταύρου Παπασταύρου. Ο αρμόδιος υπουργός συνάντησε στη Νέα Υόρκη τη βουλευτίνα Μαγνησίας Ζέττα Μακρή και της αποκάλυψε την κυβερνητική απόφαση. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «δεν μπορεί να υλοποιηθεί η επένδυση χωρίς συναίνεση από την τοπική κοινωνία». Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, η Ζέττα συμμετείχε σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ ο υπουργός σε ένα Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο. Όλα αυτά στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ …

@ Κύκλωμα σε πολεοδομίες; Τι λέτε ρε παιδιά! Ποιος θα το πίστευε….

% Χθες βράδυ, λίγο μετά τις 11, ένα αγριογούρουνο διέσχιζε καμαρωτό την Λαρίσης – Τρικάλων στο ύψος της Αβερώφειου Σχολής. Ευτυχώς τα λιγοστά αυτοκίνητα το αντιλήφθηκαν εγκαίρως και πρόλαβαν να σταματήσουν. Το κακό θα μπορούσε να συμβεί …

% Οι προσπάθειες για εξεύρεση αγοραστή της ΠΑΕ ΑΕΛ όχι μόνο δεν ευοδώνονται αλλά πήραν ευτράπελη τροπή. Ο πωλητής Αχιλλέας Νταβέλης κρέμασε στα μανταλάκια τον μοναδικό μέχρι τώρα ενδιαφερόμενο, τοπικό επιχειρηματία, Ζήση Ντελόπουλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, με ανακοίνωση που εξέδωσε, τον καταγγέλλει ως …άφραγκο. Ο “Ντελό” αντέδρασε ήπια: «δεν είπαμε ότι είμαστε …κροίσοι με πετροδόλαρα, αλλά να μην ξέρουμε πόσα χρωστάει η ομάδα;». Αποκάλυψε μάλιστα και την αιτία της έκρηξης του Αχιλλέα στην τελευταία τους συνάντηση: «πήγαμε για να συζητήσουμε έχοντας μαζί και τον δικηγόρο μας. Μόλις τον είδε ο κ. Νταβέλης έδειξε έκπληκτος, εκνευρίστηκε, και τον έδιωξε …».

Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Πάρτε ποπ κόρν …

^ Έληξε, χωρίς να ανανεωθεί, η διετής συνεργασία του Αιμίλιου Νταγιάννη με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Ο άλλοτε συνεργάτης του δημάρχου Καλογιάννη εργαζόταν ως σύμβουλος διοίκησης στο κατάστημα της Λάρισας.

Πλατεία «Στέργιου και Ζωής Σαράντη» ονόμασε ο Δήμος Τρικάλων την εξαιρετική πλατεία με τη μοδάτη Παιδική Χαρά, που κατασκευάστηκε δαπάναις της Ελληνικά Γαλακτοκομεία για τα 40 χρόνια της ΤΥΡΑΣ. Του οικογενειακού τυροκομείου από το οποίο γεννήθηκε ο σημερινός κολοσσός των γαλακτοκομικών.

Η εντυπωσιακότερη στιγμή των χθεσινών εγκαινίων προήλθε απο τα εκατοντάδες παιδάκια που περίμεναν το κόψιμο της κορδέλας για να ορμήσουν στη χαρά του παιχνιδιού.

Φωτογραφίες και ρεπορτάζ εδώ.

$ O διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής αποκάλυψε στη γενική συνέλευση του Ομίλου ότι η Ελλάδα αναμένεται να συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες όπου θα διατεθεί η νέα υπηρεσία AI Calling, η οποία αναπτύσσεται από την TELEKOM σε συνεργασία με την ElevenLabs.

Η νέα υπηρεσία αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας πάνω στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση ξεχωριστής εφαρμογής. Μεταξύ των βασικών λειτουργιών που θα προσφέρει περιλαμβάνονται: Η ζωντανή μετάφραση κατά τη διάρκεια κλήσης μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Η αυτόματη δημιουργία και αποστολή περίληψης του περιεχομένου μιας συνομιλίας. Η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων σε AI Assistant ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η κλήση, για την παροχή πληροφοριών ή υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εμπορική διάθεση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Έτσι όπως πάμε, στο μέλλον, ίσως, η εκμάθηση ξένων γλωσσών θα καταστεί περιττή …

& Ιδιοκτήτρια διαφημιστικού γραφείου στη Λάρισα, κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο ότι υπέβαλε στις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων …43 καταγγελίες για παράνομη αφισοκόλληση (πότε προλαβαίνει!). Από αυτές, είπε, μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα. Νομίζουμε ότι (αυτοδικαίως) θα μπορούσε να προσληφθεί στη Δημοτική Αστυνομία …

^ Διπλασιάστηκε ο μισθός των Μητροπολιτών. Για ποιο λόγο; Προφανώς έχουν έξοδα. Για όλους έχει ο θεός..

$ Ο Ρουβίκωνας κάνει τώρα παρεμβάσεις και στο …Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας. Στην τελευταία συνεδρίαση ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ηρακλής Τζαφέτας τοποθετήθηκε κάνοντας κριτική στη δημοτική αρχή για σειρά θεμάτων. «Έχετε επιλέξει το δρόμο της βιτρίνας και της μόστρας» είπε κλείνοντας. Άμα ήθελαν ας μην τον άφηναν …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

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