Η χειροβομβίδα, η ΑΕΛ και τα πλοία, και τα χάπια του αντιδημάρχου

Μια νεκρή χθες στη Θεσσαλονίκη, στο βωμό του τυφλού μίσους. Είναι η ίδια «αόρατη» τρομοκρατία που είχε στοχοποιήσει και τον Μπουτάρη. Ευτυχώς στη Λάρισα βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο των υλικών ζημιών …

% Όσοι παρακολουθούν τη δίκη των Τεμπών αναρωτιούνται πότε και πως θα ολοκληρωθεί. Χθεσινά στιγμιότυπα: Το δικαστήριο διέκοψε για δυο ώρες για να περιμένει την άφιξη της …Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στο τέλος διέκοψε μέχρι την …προσεχή Δευτέρα ώστε να βρεθεί δικηγόρος του δημοσίου για έναν από τους κατηγορουμένους. Στο μεσοδιάστημα κάποιοι δικηγόροι αρπάχτηκαν μεταξύ τους με κανονικό βρισίδι, ενώ η Ζωή τα έβαλε με τον Λαρισαίο συνάδελφό της Στέλιο Λαχανά με τον οποίο μέχρι πρότινος συνεργαζόταν …

@ Όλα μπορεί να τα είχαν δει οι άνθρωποι του Πυροσβεστικού Σταθμού στην Αγιά, αλλά κάτοικο να τους παραδίδει …χειροβομβίδα ουδέποτε. Ο επισκέπτης πρώτα ισχυρίστηκε ότι την βρήκε στον κήπο του, ενώ μετά είπε τυχαία μέσα σε έναν …σάκο στο σπίτι του. Πάντως την μετέφερε αχάλαγος, σαν να ήταν πατάτα…

$ Δύσκολη η κυοφορία της αγοραπωλησίας στην ΑΕΛ. Πέρασε η καταληκτική ημερομηνία, έληξε και η παράταση, αλλά καμμιά ανακοίνωση. Ο Ζήσης Στυλιανός φέρεται να είπε σε φίλο του «είναι ποιο εύκολο να αγοράσεις πλοίο παρά την ΑΕΛ …».

*Την ώρα που ο πρωθυπουργός χθες βράδυ παρέθετε δείπνο στο μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρεσβευτού των ΗΠΑ, ο Σαμαράς τραπέζωνε τρεις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ σε αθηναϊκή ταβέρνα. Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά ίσως να κρύβει πολλές εκπλήξεις …

& Τονωτικές ενέσεις χρειάζεται απαραιτήτως ο ΟΣΕ, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι τα 57 έτη. Από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έγινε το μακρινό 2022 έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμής 25 σταθμάρχες, κλειδούχοι, αλλά και χειριστές μηχανημάτων, ενώ επιπλέον 15 αναμένεται να περάσουν από ψυχομετρικά τεστ.

Με ταχύτητα Ελληνικού τρένου και οι προσλήψεις…



Γύρω στις 440 θέσεις εξασφαλίστηκαν στον άβολο χώρο του Β Αρχαίου Θεάτρου για την χθεσινοβραδινή παράσταση του «Ματωμένου Γάμου». Επιστρατεύτηκαν καρέκλες, μαξιλάρες, και μαξιλαράκια για τις καυτές πέτρες για να μην ανάψουν οι πωποί. Εξαιρετικές και οι ερμηνείες. Το ρεπορτάζ εδώ

@ Η ΟΥΕΦΑ έχει έναν κανονισμό για τον έλεγχο των εξόδων που κάνουν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες ο οποίος ονομάζεται Cost Control. Αν μια ομάδα ξοδέψει για μεταγραφές περισσότερα από όσα εισέπραξε, τότε ο πέλεκυς πέφτει βαρύς, με πρόστιμα και αποκλεισμούς. Θα μπορούσε το μέτρο να υιοθετηθεί από την Ελληνική πολιτεία για τα Μέσα Ενημέρωσης… (λέμε και κανένα αστείο).

Μιντιακοί όμιλοι των Αθηνών, κυρίως κανάλια, παρουσιάζουν διαρκώς ζημιές, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες τους , παραδόξως, τα κρατάνε ανοιχτά. Για ποιο λόγο; Μα δεν τα έχουν για να ενημερώνουν την κοινή γνώμη, αλλά για να κάνουν δουλειές, παρέχοντας ποικίλες υπηρεσίες στο πολιτικό σύστημα.

Τέτοια δημοκρατία έχουμε.

Τόσο απλά …

^ Διαβάζουμε από το αστυνομικό δελτίο ότι «συνελήφθη, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά …».

Ευτυχώς στον κάμπο ήταν μόνο ένας και πιάστηκε …

% Σε μια ατζέντα που έχει ορόσημο εξαμήνου, άρα τοποθετεί τις εκλογές το 2027, εστίασε ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας ξανά να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην καθημερινότητα και στην ολοκλήρωση των έργων της κυβέρνησης, έθεσε τα σημαντικά κυβερνητικά ορόσημα μέχρι το τέλος του έτους. Μεταξύ αυτών είναι και η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία. Είναι το μόνο έργο αποκατάστασης που θα τελειώσει στην ώρα του. Παρόλα αυτά η προοπτική ενός εκλογικού φθινοπώρου παραμένει πάντα ανοιχτή …

& Την ετήσια γενική της συνέλευση πραγματοποιεί στις 14 Ιουλίου η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με όλο το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει.

Εκτός από την Θεσσαλίας στο κάδρο των συνεταιριστικών τραπεζών απέμειναν μόλις δυο: η Καρδίτσας και Χανίων. Υπήρχε και η Ηπείρου η οποία ιδιωτικοποιήθηκε αλλά εκεί έχουν τώρα άλλου είδους θέματα. Ο μεγαλομέτοχος – εφοπλιστής Νομικός, έχει να εμφανιστεί στα Γιάννινα πάνω από χρόνο, ενώ τα μέλη που πρότεινε για το Δ.Σ. απορρίφθηκαν όλα από την Τράπεζα της Ελλάδος …

^ Τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Δρόσο, από τα Φάρσαλα, συμπεριέλαβε στο 9μελές Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» η Μαρία Καρυστιανού. Ανάχωμα για τις δημοσκοπικές διαρροές στον κάμπο …

% Πολύ cool ο νέος αντιδήμαρχος «Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών» του Δήμου Τρικκαίων Βασίλης Τσιούτσιας. Ρωτήθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη αν τον αγχώνουν οι ευθύνες του χαρτοφυλακίου του, και με χιούμορ αποκάλυψε τη λύση: « Φαρμακοποιός είμαι, ξέρω ποια σκευάσματα να επιλέξω …».

By Kostas Tolis

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