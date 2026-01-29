Η τραγωδία, το ντέρμπυ της αγάπης, και η Πρωταπριλιά του Αχελώου

Καλημέρα.

Βαριά και εγκληματική η αμέλεια των υπευθύνων της Βιολάντα, αδιανόητη για το μέγεθος και την ποιότητά της αν σκεφτεί κανείς πως προέκυψε το κακό.

Πονάει πολύ η απώλεια των πέντε συνανθρώπων μας. Όπως πονάει πολύ και η καταστροφή μιας επιχείρησης στην οποία εργάζονται 300 άτομα. Τι θα απογίνουν όλοι αυτοί αν η εταιρεία δεν καταφέρει να ορθοποδήσει; Εδώ σας θέλω …

@ Σπεύδουν τώρα διάφοροι ανόητοι να πετροβολήσουν την Βιολάντα, αντί να την στηρίξουν για να μπορέσει να σταθεί ξανά την αγορά. Λες και υπάρχει χειρότερος Γολγοθάς από αυτόν που καλείται τώρα να ανέβει ο ιδιοκτήτης της. Ένας άνθρωπος που γνώρισε τη βιοπάλη από μικρός, δουλεύοντας στις λαϊκές αγορές.

$ Εκείνοι που φούσκωναν τα μυαλά της Καρυστιανού έρχονται τώρα να την αποδομήσουν, αν και από τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής δείχνει ότι μπορεί να το καταφέρει από μόνη της. Στεκόμενη στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, με οίηση αυτοκράτειρας Θεοδώρας, αποφάνθηκε ότι «δεν της αρέσει η Λάρισα». Το διατύπωσε με ύφος και αοριστία, το άφησε να πλανάται. Δεν το καταπίνει εύκολα αυτό ο Λαρισαίος …

% Μάλλον πρέπει να κάνει ευχέλαιο ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας. Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων αναβλήθηκε το προσυνέδριο του κόμματος στη Μακεδονία. Οι δυο τραγωδίες (Βιολάντα, ΠΑΟΚ) ανέβαλαν και εκείνο που επρόκειτο να γίνει το Σάββατο στα Γιάννινα …

@ Στα όρια …παρεξηγήσεως έχει φτάσει η ειδυλλιακή εικόνα ενόψει του αγώνα Βόλος – ΑΕΛ, το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό. Που πήγε η ιστορική κόντρα των δυο πόλεων;

Ο Μπέος, που παλαιότερα αποκαλούσε το AEL F.C. ARENA …Μαντριγάλ, εκδίδει τώρα ανακοινωθέντα αγάπης προς τη Λάρισα και τους οπαδούς της, καλώντας τους να αγοράσουν εισιτήρια και να παρακολουθήσουν όλοι μαζί, ειρηνικά, το παιχνίδι. Ο Μπέος έγινε αρνάκι, τι συνέβαλε όμως στη μετάλλαξη του θηρίου; Μα ο Θανάσης φυσικά, ο δήμαρχος Λαρισαίων, αυτός οικοδόμησε τα μέτρα εμπιστοσύνης με τον Αχιλλέα. Εδώ τα βρήκαν στα σκουπίδια της Θεσσαλίας και πήραν το μαγαζί, στο ποδόσφαιρο θα τα χαλάσουν;…

Την 1η Απριλίου θα κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά της μικρής εκτροπής του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχει αισιοδοξία στο θεσσαλικό στρατόπεδο αλλά τίποτα δεν προδικάζεται. Οι περισσότεροι υδρολόγοι σήμερα συγκλίνουν ότι μια περιορισμένη μεταφορά νερού μπορεί να βοηθήσει, αλλά ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει: σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες, ταμιευτήρες εντός Θεσσαλίας και αυστηρή διαχείριση των γεωτρήσεων. Δηλαδή, δεν είναι «μαγική λύση», αλλά εργαλείο.

& Ο θεσσαλονικιός αρθρογράφος Σάκης Μουμτζής επρόκειτο να μιλήσει στον Βόλο, στην επέτειο του ολοκαυτώματος, καλεσμένος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, σε μια εκδήλωση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αντέδρασαν όμως σθεναρά διάφορες συλλογικότητες επειδή δεν τους …άρεσε ο Μουμτζής, οι απόψεις του οποίου συμπλέουν με την πολιτική Μητσοτάκη.

Ο περιφερειάρχης, προφανώς φοβούμενος επεισόδια, ενημέρωσε τον Μουμτζή να μην πάει στον Βόλο και ακύρωσε την εκδήλωση. Τώρα ο Κουρέτας δέχεται τα βέλη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος που τον καταγγέλλει ότι έκανε πίσω …

$ Ο νέος αντιδήμαρχος Λαρισαίων αρμόδιος για την Παιδεία, Χρήστος Αγορίτσας, εθεάθη να επισκέπτεται σχολείο της Φαλάνης. Ούτε φωτογραφίες ούτε αναρτήσεις. Καλό δείγμα αυτό.

@ Το ακούσαμε κι αυτό, ότι οι γαλακτοβιομηχανίες και οι τυροκόμοι δεν θέλουν το καλό των κτηνοτρόφων και εξ΄αυτού του λόγου λένε όχι στο εμβόλιο. Δηλαδή οι γαλακτοβιομηχανίες επιθυμούν να σφάζονται τα ζώα που προσφέρουν την πρώτη ύλη για την παρασκευή των προϊόντων τους; Ο λαϊκισμός, δυστυχώς, δεν ελκύει μόνο τους ανεύθυνους πολιτικούς των άκρων …

*Τα Data Centers, που θα μας έρθουν και στη Θεσσαλία, δεν καταναλώνουν μόνο πολύ νερό και ρεύμα, παράγουν και θόρυβο. Στην Αττική που εγκαθίστανται τα πρώτα, ξεσηκώθηκαν τα κοντινά σπίτια με τις εταιρείες να σπεύδουν τώρα να προσθέσουν (επιπλέον) ηχομονωτικά …

^Μια καμπάνα βάρους 50 κιλών έκλεψαν άγνωστοι από ξωκκλήσι στο Αργυροπούλι. Η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά δείχνει που πάνε τα πράγματα. Μέχρι και οι κλέφτες έχουν στραφεί στα μέταλλα …

