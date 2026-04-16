Η Λαρισαία της Motor ValIey, το σπίτι της Φέτας, και ο Καρράς στο νεκροταφείο

Πέρασε και το Πάσχα αλλά αυτός ο “fackin’ war”, όπως θα μπορούσε να τον αποκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν λέει να τελειώσει. Ο πλανήτης παρακολουθεί αποσβολωμένος, αλλά για τον Τράμπ η άσκηση ισχύος συνιστά ένα είδος ηδονικής διασκέδασης.

Η Αμερική υποψιάζεται ότι ο πρόεδρός της δεν είναι καλά. Ο κλάδος της ψυχιατρικής τον παρατηρεί αλλά δεν βγάζει άκρη. Αν δεν είναι Νέρωνας είναι Καλιγούλας…

Ας πάμε όμως στα αμιγώς δικά μας.

@ Στα πατρώα εδάφη των Νέων Καρυών (Λάρισα) έκανε Πάσχα η Σοφία Σπανού – χήρα του αείμνηστου Ιταλού πιλότου της Φόρμουλα 1 Αντρέα Ντε Άνταμιτς. Η ίδια διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πίστες στη Μotor Valley (Ιταλία) και στο Μαϊάμι, διαθέτοντας σχεδόν τριακόσιους εκπαιδευτές πιλότων. Ο κόσμος του αγωνιστικού αυτοκινήτου αλλάζει, μας έλεγε, τον αλλάζουν τα σόσιαλ μίντια… Μάλιστα καταγράφεται και η πρώτη συμμετοχή Ελληνικής εταιρείας στους χορηγούς. Η ΦΑΓΕ θα συμμετάσχει στο φετινό Λε Μαν, θα διαφημίζεται στους καθρέφτες του αυτοκινήτου της Ferrari.

% Ο Αγοραστός επιτέθηκε στον Κουρέτα καταγγέλλοντάς τον ότι παλαιότερα ορκιζόταν με πολιτικό όρκο, λες και ζούμε στην Τεχεράνη όπου λειτουργούν ιεροδικεία.

Ωστόσο η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού άδραξε την ευκαιρία για να την πέσει άγρια στον τέως περιφερειάρχη: «Κανείς δεν εμποδίζει τον κ. Αγοραστό να είναι εκ νέου υποψήφιος και να αναζητήσει την ψήφο των πολιτών. Έχουμε βέβαια, σοβαρές αμφιβολίες αν θα τη βρει».

Που να φτάσουμε και στις εκλογές…

^ Η Παναγιώτα Δριτσέλη υπήρξε βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ (από τις πιο σεμνές) και μάλιστα με δυο γεμάτες θητείες στο νομό Τρικάλων. Αυτή της η σεμνότητα την οδήγησε να εργαστεί στο επιτελείο της αντιπεριφερειάρχη Χρύσας Ντιντή – σαν να λέμε από δήμαρχος κλητήρας. Χθες τα βρόντηξε και παραιτήθηκε. Δεν εξήγησε τους λόγους, αλλά μπορούμε να τους υποθέσουμε …

@ Θυμάστε την καθαρίστρια από τον Βόλο που δούλευε σε σχολείο με πλαστό απολυτήριο; Κάντε μια σύγκριση με την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και θα αντιληφθείτε τι σημαίνει η φράση δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, αποτελεί ένα ιστορικό εκπαιδευτικό συγκρότημα με πολλαπλά κτίρια, τα οποία αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου.

Ένα από αυτά, μαθαίνουμε, προορίζεται να φιλοξενήσει την μόνιμη πλέον έδρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωση Φέτας (ΕΔΟΦ) στη Λάρισα, καθώς ο Μιχάλης Σαράντης, πρόεδρος του φορέα εδώ και λίγους μήνες, έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου, αλλά και του ΕΛΓΟ Δήμητρα κληροδότημα του οποίου είναι η Αβερώφειος.

Η ΕΔΟΦ, που απαρτίζεται από τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους της χώρας, αποτελεί κρίσιμο θεσμικό όργανο για τη θωράκιση της φέτας ΠΟΠ.

Η Θεσσαλία δεν πήρε τυχαία την έδρα. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός περιφέρεια τυροκομικών, με προϊόντα που κατέχουν επίζηλη θέση στις αγορές του κόσμου.

Μεταθανάτιος καημός

Η νεκρώσιμη ακολουθία στο παρεκκλήσι του νέου κοιμητηρίου της Λάρισας είχε μόλις ολοκληρωθεί. Οι λιγοστοί συγγενείς και φίλοι που βρέθηκαν για τον τελευταίο αποχαιρετισμό συνόδευαν σιωπηλοί το φέρετρο προς την τελευταία κατοικία του εκλιπόντος.

Λαρισαίος στην καταγωγή, «χωρισμένος και βασανισμένος», όπως τον περιέγραφαν όσοι τον γνώριζαν. Παρούσα στη νεκρική πομπή και η πρώην σύζυγος.

Ξάφνου, μέσα στη σιγαλιά του πένθους, πενιές από μπουζούκι άρχισαν να βγαίνουν από τα ηχεία της νεκροφόρας. Ο ήχος στο τέρμα. «Μα τι κάνετε…» ρώτησαν κάποιοι τον τελετάρχη απορημένοι. «Ήταν παραγγελιά του ανθρώπου και για μας είναι σεβαστή», εξήγησε εκείνος.

Οι πενιές άρχισαν να υποχωρούν ελαφρώς για να υποδεχτούν τη φωνή του Βασίλη Καρρά. Ήταν ένα ερωτικό τραγούδι γεμάτο παράπονο.

Όσα ο μακαρίτης δεν μπόρεσε να της τα πει εν ζωή, της τα είπε πεθαμένος …

% Άδεια λειτουργίας έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας η εσωτερική παιδική πισίνα των ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη. Το ΚΚΕ (Κρίκης) ψήφισε λευκό. Ενδεχομένως ταυτίζει τις σχολικές πισίνες με τον ακραίο πλούτο…

$ Ενισχύεται το γραφείο Τύπου του Δήμου Λαρισαίων. Στο σχετικό τιμ προστέθηκε και ο δημοσιογράφος Χρήστος Τζήκας.

*Σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Απόλλωνος, στο κέντρο των Τρικάλων, μετακομίζει το παράρτημα του θεσσαλικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Δήμητρα».

& Κουίζ: Αθηναίος βιομήχανος ενδιαφέρεται για τη Βιολάντα. (Βοήθεια του κοινού: Έχει γυναίκα βλάχα)…. Δεν το βρήκατε; Μα δεν το βάλαμε για να το βρείτε…

By Kostas Tolis

