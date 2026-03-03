Maravas forever

Ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας ανοίγει νέους δρόμους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθότι πρακτικός άνθρωπος. Στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, προς τιμήν των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου, έβαλε δυο φλουριά.

Ο πρώτος νικητής κέρδισε ένα τάμπλετ και ο δεύτερος μια γουρνοπούλα. Το πρώτο φλουρί όμως συνοδεύονταν και από …θεσμικό μπόνους.

Ο πρόεδρος που το κέρδισε εξασφάλισε το δικαίωμα να πάρει για πέντε ημέρες τα μηχανήματα του Δήμου στο χωριό του για εξτρά εργασίες.

Του χρόνου, αντί για μηχανήματα, θα μπορούσε να βάλει στο φλουρί υπαλλήλους του Δήμου…

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)