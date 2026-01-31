H πρωταπριλιά του Αχελώου

Την 1η Απριλίου θα κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά της μικρής εκτροπής του Αχελώου προς τον θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχει αισιοδοξία στο θεσσαλικό στρατόπεδο αλλά τίποτα δεν προδικάζεται. Οι περισσότεροι υδρολόγοι σήμερα συγκλίνουν ότι μια περιορισμένη μεταφορά νερού μπορεί να βοηθήσει, αλλά ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει: σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες, ταμιευτήρες εντός Θεσσαλίας και αυστηρή διαχείριση των γεωτρήσεων. Δηλαδή, δεν είναι «μαγική λύση», αλλά εργαλείο.

trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη Kampos Land)