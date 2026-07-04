Ante portas …

Την ετήσια γενική της συνέλευση πραγματοποιεί στις 14 Ιουλίου η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με όλο το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει.

Εκτός από την Θεσσαλίας στο κάδρο των συνεταιριστικών τραπεζών απέμειναν μόλις δυο: η Καρδίτσας και Χανίων. Υπήρχε και η Ηπείρου η οποία ιδιωτικοποιήθηκε αλλά εκεί έχουν τώρα άλλου είδους θέματα. Ο μεγαλομέτοχος – εφοπλιστής Νομικός, έχει να εμφανιστεί στα Γιάννινα πάνω από χρόνο, ενώ τα μέλη που πρότεινε για το Δ.Σ. απορρίφθηκαν όλα από την Τράπεζα της Ελλάδος …

Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)