Στα χέρια της Ζωής …

Ο Σωτήρης Χατζηγάκης, παλιός βουλευτής των Τρικάλων και υπουργός, υπέστη το μαρτύριο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον ανέκρινε ακόμα και για το …γενεαλογικό του δένδρο και τους προπάτορές του πολιτικούς του 18ου αιώνα, με σκοπό να καταδείξει την οικογενειοκρατία στην πολιτική.

Εκείνος της απαντούσε με στωικότητα και με την αστική ευγένεια που τον διακρίνει, ενώ ανέφερε ότι έφυγε φτωχότερος από την πολιτική αποκαλύπτοντας ότι είχε δέκα ακίνητα και τα πούλησε. Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξε και της είπε: «Επειδή εστιάζετε πολύ στο θέμα των οικογενειών και της πολιτικής, θα ήθελα να επισημάνω ότι και εσείς είστε κόρη ενός, καθόλα έντιμου, πολιτικού, του Νίκου Κωνσταντόπουλου …».

Η Ζωή αντέτεινε με το γνωστό της ύφος: «Εγώ, κύριε Χατζηγάκη, είμαι μια ενεργότατη δικηγόρος και ουδέποτε υπήρξα παιδί των γονιών μου υπό την έννοια της κληρονομικής εύνοιας …».

Ναι καλά, χα, χα …

Κώστας Τόλης trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)