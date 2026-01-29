Χωρίς Μαρίνα …

Στα Τρίκαλα βρέθηκε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, για να πάει στην …Βιολάντα. Είχε προηγηθεί την Τρίτη και ο Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς.

Οι ηγέτες της αριστεράς θυμήθηκαν τις ιδιωτικές βιομηχανίες της Θεσσαλίας τώρα που έγινε το κακό. Μέχρι σήμερα σε κάθε επίσκεψη φρόντιζαν συνήθως να επισκέπτονται τις συνεταιριστικές.

Ο Φάμελλος, εντούτοις, ήταν μόνος στα Τρίκαλα. Η Μαρίνα Κοντοτόλη, η μοναδική άλλωστε βουλευτίνα του κόμματος, δεν τον συνόδευσε στην περιοδεία των Τρικάλων. Ενημέρωσε αρμοδίως ότι έχει …κορονοϊό. Προτιμότερος ο κορονοϊός από τον Φάμελλο (λέμε εμείς) …

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr