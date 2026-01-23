Φαντάρος στη Λάρισα

Τον Γιάννη Παπαδογιάννη, έναν διακεκριμένο συντάκτη στα τραπεζικά θέματα, είχε ως συνομιλητή του στο πάνελ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στο επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ τον βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα.

Όταν ο Παπαδογιάννης έκανε τις συστάσεις προς το κοινό, αποκάλυψε ότι έλκει την καταγωγή του από τη Λάρισα, δίνοντας την ευκαιρία στον διοικητή να αφηγηθεί και τη δική του σχέση με την πόλη από τα χρόνια που ήταν φαντάρος.

Ήρθα εδώ, από την Αγγλία, για να υπηρετήσω τη θητεία μου και βρέθηκα στην 1η Στρατιά. Πέρασα καλά στην πόλη, τόσο καλά που εδώ πήρα την απόφασή μου να εγκαταλείψω την Αγγλία και να επιστρέψω οριστικά στην Ελλάδα, είπε.

Ο Στουρνάρας, στην εκδήλωση του ΣΘΕΒ, κέρδισε το κοινό με την καθαρότητα των απόψεών του γύρω από την παγκόσμια οικονομία σε αυτούς τους αλλόκοτους καιρούς που ζούμε.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr