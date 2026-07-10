Υπό το βλέμμα των …τζιπ

Ελεγκτές από δημόσια υπηρεσία της Θεσσαλίας μετέβησαν για έλεγχο σε επιχείρηση καυσίμων, η οποία εδρεύει σε μία από τις θεσσαλικές πρωτεύουσες και ανήκει σε έναν από τους Έλληνες «ολιγάρχες» του κλάδου.

Μόλις ξεκίνησαν τον έλεγχο, στον χώρο της επιχείρησης κατέφθασαν δύο τζιπ με σκούρα τζάμια. Από αυτά κατέβηκαν πέντε… ντούκια, μαυροντυμένα άτομα, τα οποία στάθηκαν ακουμπισμένα στα οχήματα, κοιτάζοντας προς τα γραφεία.

«Θέλετε κάτι;» ρώτησε ανήσυχος ο επικεφαλής των ελεγκτών.

«Όχι, μην ανησυχείτε. Είμαστε εδώ για εσάς. Ό,τι χρειαστείτε, ενημερώστε μας…», ήταν η απάντηση.

Ο έλεγχος συνεχίστηκε υπό το… προστατευτικό βλέμμα των φουσκωτών, ενώ οι υπάλληλοι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και αποχώρησαν με βήμα ταχύ…

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη kampos Land)