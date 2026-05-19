Το όνειρο του βετεράνου

Ο Σπύρος Θώδης υπήρξε Καρδιτσιώτης μπαλαδόρος, της δεκαετίας του 70. Από την Αναγέννηση Καρδίτσας μεταγράφηκε στην ΑΕΚ όπου, παρά τους πολλούς τραυματισμούς, κατέγραψε 86 συμμετοχές. Επέστρεψε στη γενέτειρά του όπου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ωστόσο οι ατυχίες στη ζωή συνεχίστηκαν, οι δουλειές του δεν πήγαν καλά.

Τελευταία αντιμετώπισε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην Καρδίτσα οι φίλοι του έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Αθήνας τον θυμήθηκε και του πήρε συνέντευξη. «Ένα όνειρο έχω, να επισκεφτώ το νέο γήπεδο της ΑΕΚ», είπε ο βετεράνος.

Το έμαθε ο Μάριος Ηλιόπουλος, o ιδιοκτήτης της ομάδας, και του το εκπλήρωσε. Προσκάλεσε τον Σπύρο Θώδη στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα του έστειλε δυο προσκλήσεις VIP – μια για τον ίδιο και για έναν φίλο του που τον συνόδευσε οδηγώντας το αυτοκίνητο. Τους έκλεισε και ξενοδοχείο για να μείνουν ένα βράδυ.

Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα, αλλά δεν του έλλειψε ποτέ η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά…

