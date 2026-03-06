Το φράγμα εξοπλίζεται με σειρήνες

Το φράγμα Ληθαίου, κοντά στην Καλαμπάκα, είναι ένα αρδευτικό και αντιπλημμυρικό έργο, που κατασκευάστηκε για να συγκεντρώνει τα νερά του Ληθαίου ποταμού. Θα τα αξιοποιεί για τη γεωργία της περιοχής ενώ σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων θα ρυθμίζει την απορροή των νερών του ποταμού.

Λίγο πριν τεθεί σε λειτουργία ετοιμάζεται να εξοπλιστεί με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις υπερχείλισης και όχι μόνο. Οι σειρήνες και τα συναφή θα κοστίσουν, μέσω διαγωνισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τις 250.000 ευρώ.

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)