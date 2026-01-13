Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων αγοράζει το Αστικό

Νοικοκυρεμένη επιχείρηση το υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να εξαγοράσει το αστικό ΚΤΕΛ της πόλης.

Πρωτοποριακό (από κάθε άποψη) το deal καθώς θα προκύψουν συνέργειες χρήσιμες, όχι μόνο για τη νέα ενιαία επιχείρηση αλλά και για το επιβατικό κοινό.

Τα λεωφορεία των υπεραστικών δρομολογίων θα μπορούν να κάνουν στάση και να επιβιβάζουν κόσμο (και) στις κοντινές διαδρομές που μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν αποκλειστικά από το αστικό.

Η πληροφορία της εξαγοράς είναι ανεπίσημη, αλλά αρκούντως έγκυρη.

(Aπό τη στήλη Kampos Land)