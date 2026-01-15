Το αντίο της Φανής

Η Φανή Τζέλη έμαθε σε μας τους Τρικαλινούς τι σημαίνει Ταεκβοντό. Ένα σεμνό κορίτσι, μεγαλωμένο στο Μεγαλοχώρι, με απίστευτες αθλητικές αρετές που μόχθησε πολύ και έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς του Τόκυο. Είναι σκληρή η ζωή του πρωταθλητισμού και οι απολαβές στα μη επαγγελματικά αθλήματα είναι πενιχρές. Σταμάτησε πρόωρα αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Η ίδια δεν έπαψε ποτέ να τιμάει τον τόπο της. Το έδειξε και στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της:

«Ο τελευταίος μου αγώνας να γίνει στα Τρίκαλα. Στην πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και έμαθα τι σημαίνει να παλεύεις. Νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Για κάθε προπόνηση, κάθε ταξίδι, κάθε φίλο. Για κάθε στιγμή που φόρεσα το εθνόσημο στο στήθος μου».

Την ευχαριστούμε για όσα προσέφερε.



