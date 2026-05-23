Τα υδρόμετρα έχουν πολύ ψωμί…

Πόρισμα που περιγράφει μεγάλο φαγοπότι στα ψηφιακά υδρόμετρα που προμηθεύτηκαν δήμοι της χώρας (και θεσσαλικοί), εξέδωσε η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτό σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι στα γραφεία κάποιων ΔΕΥΑ εντοπίστηκαν e-mails ανάμεσα σε στελέχη και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνταν για τις τιμές και έστηναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμη και …700%.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, άλλωστε έχουμε ξαναγράψει. Tο νεότερο, εκτός από το πόρισμα της ΕΔΑ, είναι η εμπλοκή στην έρευνα δυο ακόμα θεσμών. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – καθώς πρόκειται για λεφτά του ΕΣΠΑ, και της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ερευνά νόθευση της αγοράς…

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη kampos land)

