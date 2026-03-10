Στον γιατρό …

Έχουν βρει τον μπελά τους οι γιατροί με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ασθενείς, αφού πρώτα ψάχνονται στο Chatgpt αναζητώντας θεραπεία, πηγαίνουν διαβασμένοι στον θεράποντα γιατρό τους.

Γιατρός που άκουγε μέσα στο ιατρείο του έναν πάσχοντα να του εξηγεί τη θεραπεία που του πρότεινε το …Chatgpt “φόρτωσε” και του είπε οργισμένος «και σε μένα τι ήρθες να κάνεις;».

Ο ασθενής έδειξε να απορεί και του αντέτεινε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη γιατρέ δεν θα μου απαντούσε ποτέ με αυτόν τον τρόπο…»…

trikalaenimerosi.gr από τη στήλ kampos Land