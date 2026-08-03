Αυτά που βιώνουν όσοι αναγκάζονται να φύγουν από το «λιμάνι» του Μαντουδίου για τις Σποράδες είναι εξοργιστικά. Κανείς κρατικός και τοπικός φορέας δεν φρόντισε να υπάρχει μια στοιχειώδης υποδομή για τους επιβάτες που περιμένουν πλοία, τα οποία έχουν συστηματικά καθυστερήσεις 45 λεπτών και βάλε και πολύ συχνά ξαφνικές αλλαγές στην ώρα αναχώρησης. Στέγαστρο δεν υπάρχει πουθενά, με αποτέλεσμα ηλικιωμένοι και παιδιά να περιμένουν με τις ώρες στον ήλιο, καθώς δεν βρίσκουν θέση στην υποτυπώδη καντίνα που λειτουργεί εκεί. Μια ακόμη κλασική απόδειξη ότι σε αυτή τη χώρα ονομάζουμε «λιμάνι» μια προβλήτα στη μέση του πουθενά με μηδενικές υποδομές και υπηρεσίες για τους επιβάτες.

trikalaenimerosi.gr

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