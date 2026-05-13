Πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές και στις καφενόβιες παρέες του θεσσαλικού κάμπου αναφύονται χαριτωμένες ιστορίες από παλιότερες αναμετρήσεις.

Το 2019, υποψήφιος κόμματος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Καρδίτσα, έκανε ατομική περιοδεία. Μόνος και κατάκοπος έτρεχε από άκρη σε άκρη του νομού, ωθούμενος από εκείνη την ιεραποστολική διάθεση που χαρακτηρίζει τους υποψήφιους των πολύ μικρών κομμάτων. Μπήκε σε ένα καφενείο, στα Σερβωτά, και άρχισε να μοιράζει κάρτες: «θα ήθελα τη στήριξή σας την Κυριακή…» τους είπε. Τότε σηκώθηκε κάποιος και του απάντησε: «καλά τα είπες αλλά πως να σε στηρίξουμε, εδώ είναι νομός Τρικάλων…».

Ο υποψήφιος δεν πτοήθηκε, “συγνώμη”, είπε, “ευχαριστώ που με ακούσατε. Δώστε μου όμως πίσω τις κάρτες γιατί δεν έχω πολλές” …

trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη kampos Land)

