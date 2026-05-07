Σαν βρεθείς στο Πανεπιστημιακό (χτύπα ξύλο)…

Η εικόνα στο Ογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αποτελεί όνειδος για τις σύγχρονες δομές δημόσιας Υγείας στη Θεσσαλία.

Ένα πλήθος ασθενών και συνοδών στοιβάζονται, μαζί με τον πόνο τους, στο άθλιο υπόγειο του νοσοκομείου.

Μαθαίνουμε, επιπλέον, ότι δεν λειτουργούν ούτε τα κλιματιστικά, τα οποία, σε όλο το συγκρότημα, έχουν να αντικατασταθούν από το … 1996.

Η διοίκηση βλέποντας ότι η ζέστη πλησιάζει, τρέχει τώρα να νοικιάσει φορητές συσκευές κλιματιστικών (ντουλάπες). Να νοικιάσει, όχι να αγοράσει.

Τόσα κονδύλια πέρασαν από το ρημαδοΕΣΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες. Ούτε κλιματιστικά για τους καρκινοπαθείς; …

