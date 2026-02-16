Πρεσβευτής της Πίνδου …

Η Πίνδος έχει τον δικό της εκπρόσωπο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας (Μιλάνο-Κορτίνα, 6-22 Φεβρουαρίου). Είναι ο Απόστολος Αγγέλης, στους δρόμους αντοχής. Γέννημα θρέμμα του Μετσόβου, έμαθε σκι στο Ανήλιο, και όταν δεν έχει χιόνι προπονείται με rollers στον παλιό δρόμο Τρικάλων – Ιωαννίνων, στην Κατάρα .

Ο 32χρονος αθλητής συμμετέχει για τέταρτη διαδοχική φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Σότσι 2014, Πιονγκτσάνγκ 2018, Πεκίνο 2022 και Μιλάνο 2026), αποτελώντας μία από τις σταθερές παρουσίες της Ελλάδας στα αγωνίσματα δρόμων αντοχής.

Στην πρεμιέρα της ελληνικής αποστολής στο Μιλάνο, ο Αγγέλης αγωνίστηκε στο σπριντ κλασικής τεχνικής, καταλαμβάνοντας την 92η θέση στα προκριματικά, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνισμα υψηλού ρυθμού και έντονου ανταγωνισμού.

Λίγες ημέρες αργότερα, συμμετείχε και στα 10 χιλιόμετρα ελεύθερης τεχνικής, όπου τερμάτισε 80ός ανάμεσα σε 111 αθλητές, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ολυμπιακή του εμφάνιση στη διοργάνωση της Ιταλίας.

Πάνω απ΄όλα, σύμφωνα με τον Πιερ Ντε Κουμπερτέν, μετράει η συμμετοχή …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (με πληροφορίες από τη στήλη Kampos Land)