Παντού υπάρχει ένας δημοσιογράφος …

Ποιος τιμολογούσε, μεταξύ άλλων, τις δουλειές του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ; Μα, ένας δημοσιογράφος. Προς δόξαν του δημοσιογραφικού λειτουργήματος διέθεται εταιρεία “όχημα” ώστε να παίρνει αναθέσεις με δημόσιο χρήμα. Το έχουμε ξαναγράψει, το επάγγελμα του «τιμολογέα μίζας» δεν πρόκειται να το πλήξει ούτε η Τεχνητή Νοημοσύνη…

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πάντως, ούτε καν διανοήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του μετά τα όσα του καταλογίζει ο εισαγγελέας Ανεξάρτητης Αρχής για καταχρήσεις και παράνομο πλουτισμό. Κάθεται στην καρέκλα του εργατοπατέρα επί είκοσι συνεχόμενα χρόνια. Η μακροχρόνια παραμονή ενός αξιωματούχου στην ίδια θέση ευνοεί τη διαφθορά. Αυτό είναι γενικός κανόνας και θα έπρεπε να προβληματίσει τους πάντες, ειδικά τώρα, ενόψει της επερχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Ωστόσο, στο πολιτικό πεδίο, ουδείς θέτει θέμα περιορισμού της θητείας ενός αιρετού, προφανώς διότι δεν βολεύει τους υπάρχοντες. Το νέο σύνταγμα θα μπορούσε να προβλέπει δυο πενταετείς θητείες στον ίδιο θώκο. Είτε πρόκειται για πρωθυπουργό, είτε για δήμαρχο, ακόμα και για τον πρόεδρο ενός μικρού σωματείου. Το εφαρμόζουν άλλωστε και προηγμένες χώρες, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ. Τα δέκα χρόνια για όποιον πολιτεύεται με σκοπό να προσφέρει, αρκούν …

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)