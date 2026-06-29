Ο ηλεκτροσυγκολλητής

Νέα εποχή φέρνει στον Βόλο η ανάπτυξη του αμυντικού hub της Metlen που εγκαινιάστηκε την Τρίτη στην Βιομηχανική Περιοχή της πόλης.

Ωστόσο ο όμιλος Μυτιληναίου δεν έχει πρόβλημα ούτε από τεχνογνωσία ούτε από πελάτες.

Το μεγάλο στοίχημα βρίσκεται στην εύρεση εξειδικευμένων εργαζομένων. Μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και συγκολλητές (κυρίως οι τελευταίοι) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ειδικοτήτων που αναζητά η εταιρεία, καθώς η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί σχεδόν διπλασιασμό του προσωπικού.

Από τους 500 εργαζόμενους σήμερα, ο στόχος είναι να φτάσουν τους 1.000 έως το 2028, όταν το αμυντικό Hub θα έχει επεκταθεί στα 100.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ήδη ο Όμιλος έχει επενδύσει σε σχολές εκπαίδευσης και προγράμματα μαθητείας, με αιχμή τη Σχολή Συγκολλητών και τη συνεργασία με πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη».

Το παράδοξο είναι ότι η εκπαίδευση αποτελεί ταυτόχρονα πλεονέκτημα και πρόκληση, καθώς οι δεξιότητες που αποκτούν οι εργαζόμενοι είναι περιζήτητες σε ολόκληρη την αγορά και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να τους εκπαιδεύσουν και να πάνε αλλού.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που, στο περιθώριο των εγκαινίων, η μοναδική βράβευση που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν εκείνη του νεαρού ηλεκτροσυγκολλητή της φωτογραφίας ο οποίος πρώτευσε σε διεθνή διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Metlen.

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη kampos Land)