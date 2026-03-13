Ο αγώνας της Βιολάντα

Η «Βιολάντα» έχει σφυγμό. Η μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της μετά την τραγωδία του Ιανουαρίου. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού την στηρίζει στα σούπερ μάρκετ αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να επανέλθει εγκαίρως η κεντρική μονάδα που είχε άλλωστε το βάρος της παραγωγής.

Για την ώρα λειτουργεί μόνο το μικρό εργοστάσιο στο Μακρυχώρι ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και η εγκατάσταση της Vita Free στο δρόμο Τρικάλων – Λάρισας.

Μάλιστα, μαθαίνουμε, ότι κάποια προϊόντα παράγονται ήδη για λογαριασμό της «Βιολάντα» στη γειτονική της «Δερμίσης», επίσης μπισκοτοβιομηχανία της πόλης.

trikalaenimerosi.gr