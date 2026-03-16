Οι “Χρυσοί Σκούφοι” και η Θεσσαλία

Απονεμήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, στην Αθήνα, από το περιοδικό Αθηνόραμα, τα βραβεία Χρυσοί Σκούφοι 2026, με τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας να βραβεύονται σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική γαστρονομία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Grand Hyatt Athens, όπου τιμήθηκαν συνολικά 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη τη χώρα.

Δυστυχώς, κανένα βραβείο δεν κατέληξε στα μέρη μας, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν πάντα και στο παρελθόν. Όταν η Θεσσαλία στον τουρισμό έχει μερίδιο μόλις 2% στις επισκέψεις και 1% στις εισπράξεις, πού να βρεθούν και οι Χρυσοί Σκούφοι;

*Καλύτερο εστιατόριο στην Ελλάδα αναδείχθηκε, για 14η συνεχόμενη χρονιά, το Etrusco, στην Κέρκυρα, του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους (foto).

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)