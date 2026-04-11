Οι “απέναντι”…

Ως «μπέρδεμα αρωμάτων και γεύσεων» αυτοπροσδιορίζεται το εστιατόριο «Μπέρδεμα», στην οδό Ζωγράφου 1, πίσω από το Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων.

Εκεί, όμως, φαίνεται πως ενίοτε… μπερδεύονται και πρόσωπα με διαφορετικές «πολιτικές γεύσεις», όπως συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν στον ίδιο χώρο βρέθηκαν – σε διαφορετικές παρέες και τραπέζια βεβαίως – ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Κώστας Σκρέκας.

Τον υπουργό συνόδευαν ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, αντιδήμαρχοι και μέλη της δημοτικής αρχής, ενώ στο τραπέζι του πρώην γραμματέα της ΝΔ βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Ταμήλος, η Νικολέττα Μπρουζούκη και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός (στο βάθος).

Βίοι παράλληλοι, σε απόσταση λίγων μέτρων, με το σκηνικό να θυμίζει… πρόβα για τα όσα ενδεχομένως φέρει το κοντινό πολιτικό μέλλον και οι επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Υ.Γ. Ο πληροφοριοδότης της στήλης διαθέτει εξαιρετική ακοή, αλλά υστερεί ελαφρώς στην όραση. Έτσι, όταν καλείται να απαθανατίσει εικόνες, το αποτέλεσμα είναι… περισσότερο θέμα τύχης.

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr