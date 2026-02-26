Ξεχασμένες δικογραφίες …

“Πακέτο” έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παλιές και νέες δικογραφίες με εμπλοκή θεσσαλών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διερευνά ταυτόχρονα.

Μάλιστα μια από αυτές, στην οποία πρωταγωνιστούν Λαρισαίοι αλλά και κάποιοι Τρικαλινοί, ανασύρθηκε από το αρχείο όπου είχε τεθεί από την Εισαγγελία Λάρισας καθώς η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κινήθηκε εναντίον των ερευνώμενων ως όφειλε.

Συνολικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν τις περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων σε 12 Λαρισαίους , Βολιώτες, αλλά (μαζί) και κάποιους Κρητικούς αγρότες, την περίοδο 2019 – 2021. Κάποιες σε βαθμό κακουργήματος …

trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη Kampos Land)