Νυχτερινές επισκέψεις στα τρακτέρ

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έκαναν φέτος οι αγρότες που καταλαμβάνουν την εθνική οδό. Ωστόσο δεν τους έλειψαν οι πολιτικές επισκέψεις.

Τη νύχτα της αλλαγής του χρόνου κατέφθασαν στη Νίκαια ο Δημήτρης Κουρέτας, με Μαρία Γαλλιού και Δημήτρη Τσέτσιλα, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε μέσα στο κόκκινο (αγωνιστικό) παλτό της η Λίτσα Λιακούλη.

Το ταπεινό ρεβεγιόν περιλάμβανε ποτά αλλά και χορό από τους πιο μερακλήδες.

Πότε θα ανοίξουν οι δρόμοι για να πάψει η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών; Ουδείς γνωρίζει, αργεί και η σπορά φέτος …

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr