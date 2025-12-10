Μην είδατε την ΤΕΡΝΑ στα Τρικαλινά βουνά;



Από τον περασμένο Ιανουάριο, επί υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, υπογράφηκαν οι αποφάσεις κατακύρωσης και ανάθεσης των Συμβάσεων που αφορούν στα …κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών στη Θεσσαλία, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias».

Ο τόπος μας το τελευταίο διάστημα υποφέρει πάλι από τα καιρικά φαινόμενα. Ποτάμια ξεχειλίζουν, δρόμοι και γέφυρες χάνονται, ενώ στα ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, όπου οι ζημιές στις υποδομές ήταν ήδη μεγάλες από την νεροποντή του 2023, τα έργα αποκατάστασης έγιναν… ανέκδοτο. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που – μαζί με εκείνα στη Λίμνη Πλαστήρα και την Αργιθέα-, πήρε μια συνολική εργολαβία αξίας 287,2 εκ. ευρώ, είχε την συμβατική υποχρέωση από τον περασμένο Απρίλιο να βρίσκεται στα ορεινά και να δουλεύει πυρετωδώς για τα …κατεπείγοντα του 2023. Μήπως την είδατε; Μήπως την απαντήσατε; Πως να την δείτε αφού δεν πάτησε το πόδι της. Η πρόοδος της αποκατάστασης είναι μηδενική …

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)