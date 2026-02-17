Με πολύ …Θεσσαλία η δεύτερη δικογραφία

“Πακέτο” έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παλιές και νέες δικογραφίες με εμπλοκή θεσσαλών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διερευνά ταυτόχρονα.

Μάλιστα μια από αυτές, στην οποία πρωταγωνιστούν Λαρισαίοι, ανασύρθηκε – σύμφωνα με τον Βαγγέλη Κακάρα (Ελευθερία) -, από το αρχείο όπου είχε τεθεί από την Εισαγγελία Λάρισας καθώς η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κινήθηκε εναντίον των ερευνώμενων ως όφειλε.

Συνολικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν τις περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων σε 12 Λαρισαίους , Βολιώτες, αλλά (μαζί) και κάποιους Κρητικούς αγρότες, την περίοδο 2019 – 2021. Κάποιες σε βαθμό κακουργήματος …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)