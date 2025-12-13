Με έκπτωση 67%

Τελειωμό δεν έχει ο καθαρισμός του Πηνειού από κάθε είδους ιζήματα. Άλλος ένας διαγωνισμός ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε ανάδοχος για τις περιoχές Φλαμουλίου και Πηγής. Η σχετική αναφορά της Περιφέρειας έχει ως ακολούθως:

“Κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΗΓΗΣ» στον προσωρινό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα: «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (1ος μειοδότης),με α/α κατάθεσης 341694 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,00% στον προϋπολογισμό του έργου, επειδή κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ήτοι συνολική δαπάνη 93.145,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (65.452,20€ γιαεργασίες, 11.781,40€ Γ.Ε. & Ο.Ε., 11.585,04€ απρόβλεπτα 15% και 4.326,52€ για αναθεώρηση)”.

Η έκπτωση σε ποσοστό 67% θεωρείται ιδιαίτερα συμφέρουσα για το δημόσιο. Τα καλά των διαγωνισμών έναντι των απευθείας αναθέσεων …

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr