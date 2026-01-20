Θέλει τον πρύτανη στο ψηφοδέλτιο

Δεν πρέπει να αποκλειστεί μια υποψηφιότητα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπου Μπιλλίνη με το κυβερνών κόμμα, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία τον θέλει.

Την προοπτική αυτή σχολιάζει η Καθημερινή στο σημερινό της φύλλο, στη στήλη του Σταύρου Παπαντωνίου, αναφέροντας τα εξής:

«Αρέσει» για τη Μαγνησία

Να σας πάω λίγο πιο κάτω, στη Θεσσαλία, καθώς μου λένε πως ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση στο Μαξίμου. Κτηνίατρος ο ίδιος, έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση με τους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής λόγω του μεγάλου προβλήματος της ευλογιάς, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην κυβέρνηση.

