Η πλατεία γέμισε παιδιά

Πλατεία «Στέργιου και Ζωής Σαράντη» ονόμασε ο Δήμος Τρικάλων την εξαιρετική πλατεία με τη μοδάτη Παιδική Χαρά, που κατασκευάστηκε δαπάναις της Ελληνικά Γαλακτοκομεία για τα 40 χρόνια της ΤΥΡΑΣ. Του οικογενειακού τυροκομείου από το οποίο γεννήθηκε ο σημερινός κολοσσός των γαλακτοκομικών.

Η εντυπωσιακότερη στιγμή των εγκαινίων της περασμένης εβδομάδας προήλθε απο τα εκατοντάδες παιδάκια που περίμεναν το κόψιμο της κορδέλας για να ορμήσουν στη χαρά του παιχνιδιού.

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trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)