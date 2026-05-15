Η Βουλή δεν ελκύει τον Χρήστο Μιχαλάκη

Δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων (επί Αγοραστού) Χρήστος Μιχαλάκης, παρότι παραμένει μάχιμος στις τάξεις της ΝΔ. Ο μύχιος φόβος του είναι μην του πει το Μαξίμου «επιστρατεύεσαι, θέλουμε ψήφους…».

Σε ότι αφορά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στα Τρίκαλα, η συμμετοχή της νυν βουλευτίνας Κατερίνας Παπακώστα επανέρχεται στο τραπέζι. Η ίδια, μετά την ανάμειξή του ονόματός της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε ότι δεν θα είναι υποψήφια. Κάποιοι λένε ότι η πρωθυπουργική δήλωση «κάθε βουλευτής μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή του» της δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει. Η ίδια πάντως για την ώρα σιωπά …

